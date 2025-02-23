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Posted 23 февраля, 20:49

Published 23 февраля, 20:49

Modified 23 февраля, 20:51

Updated 23 февраля, 20:51

Зеленский согласился уйти с поста президента Украины

23 февраля 2025, 20:49
23 февраля Владимир Зеленский публично заявил о готовности оставить пост президента.

Владимир Зеленский заявил представителям СМИ, что ради прекращения боевых действий согласен уйти в отставку. Оставить свой пост он согласен и при условии принятия Украины в НАТО.

Ранее Дональд Трам заявил, что переговоры по урегулированию русско-украинского конфликта должны пройти без участия Зеленского. Он также заявлял, что действия нынешнего главы одобряют только 4% населения.

Владимир Путин также указывал на то, что президентский срок Зеленского истек 20 мая 2024 года, а переизбрание не состоялось ввиду объявленного военного положения.

Ранее жителям Новосибирска рассказали правду о завершении СВО.

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