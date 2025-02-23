Землетрясение в 6,5 балла в Новосибирске — правда или вымысел

Posted 23 февраля, 02:37
Published 23 февраля, 02:37
Modified 23 февраля, 02:39
Updated 23 февраля, 02:39
Недавно в СМИ появилась новость о том, что в нашем регионе может произойти землетрясение магнитудой 6,5. Однако ведущий научный сотрудник Алтае-Саянского филиала «Единой геофизической службы РАН» Александр Еманов решительно опроверг такую возможность. По его словам, подземные толчки такой силы в регионе попросту невозможны.
Специалист подчеркнул, что настоящие специалисты в области сейсмологии не делали подобных прогнозов, а вероятность столь мощного землетрясения в Новосибирской области крайне мала. Последняя зафиксированная сейсмическая активность в этом районе была зарегистрирована 20 февраля в горах Алтая. Ее магнитуда достигала 4 баллов, но эпицентр располагался значительно дальше от городов, сел и других населенных пунктов, что не представляло опасности для жителей Новосибирска.
Как пояснил Еманов в интервью КП-Новосибирск, в регионе могут наблюдаться три вида сейсмических явлений. К ним относятся техногенные землетрясения, возникающие из-за добычи полезных ископаемых, а также природные подземные толчки. Однако все они, по его словам, не представляют серьезной угрозы.