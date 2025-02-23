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Posted 23 февраля, 02:37

Published 23 февраля, 02:37

Modified 23 февраля, 02:39

Updated 23 февраля, 02:39

Земля весной

Землетрясение в 6,5 балла в Новосибирске — правда или вымысел

23 февраля 2025, 02:37
Фото: 1MI. Земля весной

В Новосибирске сейсмолог Александр Еманов опроверг прогноз о землетрясении

После сообщения о возможном землетрясении магнитудой 6,5 балла специалист-сейсмолог опроверг эту информацию.

Недавно в СМИ появилась новость о том, что в нашем регионе может произойти землетрясение магнитудой 6,5. Однако ведущий научный сотрудник Алтае-Саянского филиала «Единой геофизической службы РАН» Александр Еманов решительно опроверг такую возможность. По его словам, подземные толчки такой силы в регионе попросту невозможны.

Специалист подчеркнул, что настоящие специалисты в области сейсмологии не делали подобных прогнозов, а вероятность столь мощного землетрясения в Новосибирской области крайне мала. Последняя зафиксированная сейсмическая активность в этом районе была зарегистрирована 20 февраля в горах Алтая. Ее магнитуда достигала 4 баллов, но эпицентр располагался значительно дальше от городов, сел и других населенных пунктов, что не представляло опасности для жителей Новосибирска.

Как пояснил Еманов в интервью КП-Новосибирск, в регионе могут наблюдаться три вида сейсмических явлений. К ним относятся техногенные землетрясения, возникающие из-за добычи полезных ископаемых, а также природные подземные толчки. Однако все они, по его словам, не представляют серьезной угрозы.

Землетрясение в 6,5 балла ждет жителей Новосибирска — к чему готовиться
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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Алтай#Землетрясение#Фейк#Сейсмология#Единая геофизическая служба РАН
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