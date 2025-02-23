Землетрясение в 6,5 балла в Новосибирске — правда или вымысел

Специалист подчеркнул, что настоящие специалисты в области сейсмологии не делали подобных прогнозов, а вероятность столь мощного землетрясения в Новосибирской области крайне мала. Последняя зафиксированная сейсмическая активность в этом районе была зарегистрирована 20 февраля в горах Алтая. Ее магнитуда достигала 4 баллов, но эпицентр располагался значительно дальше от городов, сел и других населенных пунктов, что не представляло опасности для жителей Новосибирска.