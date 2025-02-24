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Posted 24 февраля, 06:35

Published 24 февраля, 06:35

Modified 24 февраля, 06:37

Updated 24 февраля, 06:37

Мигранты

9 тысяч мигрантов прибыли в Новосибирскую область за неделю

24 февраля 2025, 06:35
Фото: Изображение Midjourney. Мигранты
За неделю в регион прибыло около 9 100 мигрантов, о чем сообщили в ГУ МВД.

За неделю прибыло свыше 9 000 иностранцев, при этом покинули регион порядка 6 379 человек. Еще более 20 мигрантов выдворят за нарушения.

Как сообщил начальник ГУ МВД Андрей Кульков, за неделю было проверено более 10 объектов в том числе жилые секторы. В отношении 22 человек принято решение о выдворении, двое были депортированы.

Ранее стало известно о пресечении деятельности преступной группы, которая помогала легализоваться мигрантам, в том числе нарушившим закон.

Ранее в новосибирском аэропорту задержали мигранта, который попытался вывезти миллионы наличными.

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#София Самарина#Общество#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Россия#Мигранты#Сибирь#МВД
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