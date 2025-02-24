9 тысяч мигрантов прибыли в Новосибирскую область за неделю

Posted 24 февраля, 06:35
Published 24 февраля, 06:35
Modified 24 февраля, 06:37
Updated 24 февраля, 06:37
За неделю прибыло свыше 9 000 иностранцев, при этом покинули регион порядка 6 379 человек. Еще более 20 мигрантов выдворят за нарушения.
Как сообщил начальник ГУ МВД Андрей Кульков, за неделю было проверено более 10 объектов в том числе жилые секторы. В отношении 22 человек принято решение о выдворении, двое были депортированы.
Ранее стало известно о пресечении деятельности преступной группы, которая помогала легализоваться мигрантам, в том числе нарушившим закон.
Ранее в новосибирском аэропорту задержали мигранта, который попытался вывезти миллионы наличными.