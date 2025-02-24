Аграриям региона увеличат господдержку на покупку и обслуживание техники

Posted 24 февраля, 10:46
Published 24 февраля, 10:46
Modified 24 февраля, 10:48
Updated 24 февраля, 10:48
Решение об увеличении поддержки аграрного сектора одобрено 24 февраля на заседании регионального правительства под председательством губернатора Андрея Травникова.
Как доложил заместитель председателя правительства — министр сельского хозяйства Новосибирской области Андрей Шинделов, проект предполагает увеличение размера господдержки с 5 до 9 млн рублей на одну единицу приобретенной сельскохозяйственной техники и оборудования, а также увеличение в 1,8 раза предельного объема господдержки в течение одного финансового года для возмещения части затрат на приобретение и технический сервис техсредств и оборудования для сельскохозяйственного производства.
«Данные изменения необходимы для сохранения компенсационного характера 50% стоимости технических средств и оборудования, в связи со значительным удорожанием их рыночной стоимости», — отметил Андрей Шинделов.
Сельхозпредприятия Новосибирской области могут получить господдержку с помощью утвержденной правительством региона государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области». Также производители могут воспользоваться такой мерой поддержки, как льготное кредитование экспортеров продукции АПК.
После подписания постановление будет опубликовано на сайте правительства Новосибирской области.