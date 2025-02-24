Аграриям региона увеличат господдержку на покупку и обслуживание техники

Как доложил заместитель председателя правительства — министр сельского хозяйства Новосибирской области Андрей Шинделов, проект предполагает увеличение размера господдержки с 5 до 9 млн рублей на одну единицу приобретенной сельскохозяйственной техники и оборудования, а также увеличение в 1,8 раза предельного объема господдержки в течение одного финансового года для возмещения части затрат на приобретение и технический сервис техсредств и оборудования для сельскохозяйственного производства.