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Posted 24 февраля, 10:46

Published 24 февраля, 10:46

Modified 24 февраля, 10:48

Updated 24 февраля, 10:48

Аграриям региона увеличат господдержку на покупку и обслуживание техники

Аграриям региона увеличат господдержку на покупку и обслуживание техники

24 февраля 2025, 10:46
Фото: Артем Шершнев. atas.info.
В Новосибирской области увеличат объем государственной поддержки на приобретение сельхозтехники и оборудования, а также на технический сервис техсредств и оборудования для сельскохозяйственного производства.

Решение об увеличении поддержки аграрного сектора одобрено 24 февраля на заседании регионального правительства под председательством губернатора Андрея Травникова.

Как доложил заместитель председателя правительства — министр сельского хозяйства Новосибирской области Андрей Шинделов, проект предполагает увеличение размера господдержки с 5 до 9 млн рублей на одну единицу приобретенной сельскохозяйственной техники и оборудования, а также увеличение в 1,8 раза предельного объема господдержки в течение одного финансового года для возмещения части затрат на приобретение и технический сервис техсредств и оборудования для сельскохозяйственного производства.

«Данные изменения необходимы для сохранения компенсационного характера 50% стоимости технических средств и оборудования, в связи со значительным удорожанием их рыночной стоимости», — отметил Андрей Шинделов.

Сельхозпредприятия Новосибирской области могут получить господдержку с помощью утвержденной правительством региона государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области». Также производители могут воспользоваться такой мерой поддержки, как льготное кредитование экспортеров продукции АПК.

После подписания постановление будет опубликовано на сайте правительства Новосибирской области.

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