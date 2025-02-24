Авито Авто на ForAuto 2025: цифровая эволюция меняет привычки автопокупателей

«Трансформация потребительского поведения приводит к необходимости развития новых бизнес-направлений, ориентированных на дистанционное взаимодействие. Примером такой адаптации стал сервис „Селект“, обеспечивающий удаленное сопровождение клиентов и оптимизирующий прямое общение покупателя с дилером. Компании, подключенные к „Селекту“, увеличивают трафик на 14%, т. е. мы генерируем десятки тысяч лидов и несколько тысяч сделок, поддерживая развитие дилерского сегмента. Дилерам сегодня важно понимать, что в современном управлении клиентским путем формируется новый подход к обслуживанию. Он учитывает как традиционных клиентов, готовых к личному взаимодействию с дилерами, так и новое поколение, требующее отсутствия личного контакта в офлайне при принятии решений», — прокомментировал Константин Болдырев.