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Posted 24 февраля, 08:07

Published 24 февраля, 08:07

Modified 24 февраля, 08:09

Updated 24 февраля, 08:09

Сервис стал партнером одного из крупнейших автофорумов России

Авито Авто на ForAuto 2025: цифровая эволюция меняет привычки автопокупателей

24 февраля 2025, 08:07
Фото: avito.ru. Сервис стал партнером одного из крупнейших автофорумов России
Эксперты платформы рассказали о новых трендах на авторынке.

Авито Авто выступил стратегическим партнером XV ежегодного форума ForAuto 2025 «Автомобильный рынок России. Тренды и прогнозы», где эксперты обсудили актуальные тенденции и перспективы развития автомобильного рынка России. В форуме приняли участие Константин Болдырев, руководитель по развитию бизнеса B2C-кредитования Авито Авто, Елизавета Курчатова, руководитель B2B-маркетинга Авито Авто и Автохаба, и Гаджи Курбанов, генеральный директор Автохаба.

Эксперты Авито Авто отметили изменения в структуре сегментов покупателей автомобилей. Основной трафик у дилеров сейчас состоит из двух категорий покупателей: начинающих автовладельцев, которые впервые покупают машину, и клиентов с опытом покупки в автосалонах, ценящих престиж и комфорт такого взаимодействия. Однако, идет формирование и принципиально нового сегмента потребителей: для этой части аудитории в приоритете современные способы коммуникации.

Эти клиенты избегают личного общения и торга в дилерских центрах, предпочитая получать всю информацию в онлайне. По данным Авито Авто, уже сейчас доля коммуникаций через чаты у дилеров составляет 69%.

«Трансформация потребительского поведения приводит к необходимости развития новых бизнес-направлений, ориентированных на дистанционное взаимодействие. Примером такой адаптации стал сервис „Селект“, обеспечивающий удаленное сопровождение клиентов и оптимизирующий прямое общение покупателя с дилером. Компании, подключенные к „Селекту“, увеличивают трафик на 14%, т. е. мы генерируем десятки тысяч лидов и несколько тысяч сделок, поддерживая развитие дилерского сегмента. Дилерам сегодня важно понимать, что в современном управлении клиентским путем формируется новый подход к обслуживанию. Он учитывает как традиционных клиентов, готовых к личному взаимодействию с дилерами, так и новое поколение, требующее отсутствия личного контакта в офлайне при принятии решений», — прокомментировал Константин Болдырев.

По мнению экспертов Авито Авто, в таких условиях ключевым фактором успеха на автомобильном рынке становится способность предоставлять прозрачную и полную информацию через цифровые каналы.

Также среди ключевых трендов, которые определяют поведение потребителей в 2025 году, — сохраняющаяся переключаемость между новыми автомобилями и машинами с пробегом (32% клиентов рассматривают оба варианта). Отдельного внимания заслуживает рост числа «новичков» на рынке — в 2024 году количество первых покупателей авто увеличилось на 8%, что требует от дилеров более экспертного подхода к предоставлению информации.

Другие значимые тренды включают переход пользователей на агрегаторы и платформы объявлений для сравнения предложений. По данным онлайн-опросов посетителей дилерских центров, проведенных в 2024 году, 81% начинают поиск на платформах объявлений, 74% заходят на Авито, при этом репутация дилера имеет значение для 59%.

По данным Авито Авто: доля новых китайских авто на рынке составляет 68%
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