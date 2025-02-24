Ажурные, необычные и как в ресторане: как приготовить блины к Масленице

Масленица — один из самых любимых народных праздников, который олицетворяет проводы зимы и встречу весны. Главный символ Масленицы — блины. Они ассоциируются с солнцем, теплом и уютом. В этот период многие хозяйки задумываются о том, какие рецепты использовать, чтобы удивить родных и близких. Мы подготовили для вас три оригинальных рецепта блинов — от классики советской эпохи до изысканных французских традиций.