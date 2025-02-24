Ажурные, необычные и как в ресторане: как приготовить блины к Масленице

Posted 24 февраля, 04:53
Published 24 февраля, 04:53
Modified 24 февраля, 04:55
Updated 24 февраля, 04:55
Масленица — один из самых любимых народных праздников, который олицетворяет проводы зимы и встречу весны. Главный символ Масленицы — блины. Они ассоциируются с солнцем, теплом и уютом. В этот период многие хозяйки задумываются о том, какие рецепты использовать, чтобы удивить родных и близких. Мы подготовили для вас три оригинальных рецепта блинов — от классики советской эпохи до изысканных французских традиций.
Если вы хотите окунуться в атмосферу прошлого и попробовать блины, которые готовили в советских столовых, этот рецепт для вас! Рецептом поделилась бабушка журналиста Atas.Info — такие блинчики она готовит не только на масленицу, но и почти каждые выходные.
Оригинальная рецептура:
В большой миске смешайте яйца с сахаром и интенсивно взбейте удобным для себя способом, главное — получить однородную массу. Влейте ½ молока и ½ муки, также размешивая до гладкой консистенции, избегая образования комков. Затем, чередуя, добавьте остатки муки и молока, постоянно перемешивая.
В конце вливайте растительное масло и снова тщательно взбейте тесто. Оставьте его на 20–30 минут — это позволит тесту стать более эластичным.
Поставьте сковороду на средний огнь, добавьте маленький кубик масла. Аккуратно, но быстро вливайте тесто, чтобы тонкий слой покрывал дно сковороды. Начинайте жарку, доводя каждую сторону до золотистого теста.
Готовые блинчики можно подать к столу как со сладкими топингами, так и с начинками — от творога и ягод до фарша и картофеля.
Этот рецепт порадует любителей домашней выпечки. Такой рецепт нашла мама нашего журналиста в одной из старых кулинарных книг. Секрет вкуса — в добавлении тёртого яблока, которое делает блины особенно нежными и ароматными.
Оригинальная рецептура:
Яйца разбейте в большую емкость, засыпьте сахаром и добавьте щепотку соли. Взбивайте до тех пор, пока на первом этапе не появится пышная пена.
Замешайте молоко и затем сразу размешайте. Очистите яблоко, натрите его на тёрке и также доложите в нашу массу.
Растопите сливочное масло, позвольте ему немного остыть и влейте в тесто. Медленно и аккуратно всыпайте просеянную муку, постоянно мешая, а после всыпьте разрыхлитель.
Позвольте получившейся массе настояться полчаса.
Посуду для жарки разогрейте и добавьте на её немного масла. Выпекайте наши блинчики до золотистого, но не коричневго цвета с двух сторон.
Подавайте с мёдом, джемом или просто свернув рулетиками.
Французские «Креп Сюзетт» — это утончённое угощение, которое понравится даже самым взыскательным гурманам. Блинчики подаются с ароматным апельсиновым соусом и могут быть фламбированы для придания особой карамельной нотки. Нюансами приготовления поделился повар-любитель Михаил Голицын.
Оригинальная рецептура:
В широкой посуде соедените муку, сахар и соль. В отдельной емкости взбейте яйца с молоком.
Поэтапно добавляйте яичную смесь в чашу с остальными ингредиентами, постоянно замешивая. Добавьте топленое масло и оставьте массу на полчаса.
Разогрейте сковороду, смажьте её маслом, но не переборщите с количеством. Жарьте тонкие блины до золотистого цвета — их консистенция будет отличаться от классической советской рецептуры.
Для пригтовления соуса: нагрейте сахар с апельсиновой цедрой, добавьте лимонный и апельсиновый соки, мешая их до растворения сахара.
В сковороде растопите масло, влейте соус и сложите блины треугольниками. Прогрейте их в соусе до карамелизации.
Подавайте горячими, наслаждаясь ярким цитрусовым вкусом.