Более 200 праздничных мероприятий прошло в Подмосковье 23 февраля

Posted 24 февраля, 10:37
Published 24 февраля, 10:37
Modified 24 февраля, 10:37
Updated 24 февраля, 10:37
Согласно информации от спасателей, всего в регионе было запланировано 227 мероприятий на 189 объектах. Для обеспечения безопасности планировали задействовать 680 человек личного состава РСЧС и 168 единиц техники, пишет regions.ru.
23 февраля 2025 года состоялось 43 мероприятия на 35 объектах. Их контролировали 126 человек, привлекалось 28 единиц техники.
На 24 февраля 2025 года проведение праздничных мероприятий не запланировано. Однако силы и средства РСЧС и МЧС Подмосковья продолжают нести дежурство, обеспечивая безопасность в регионе.