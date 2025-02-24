Добытчики золота из Новосибирска угрожают природе Алтайского края

Руководитель золотодобывающего предприятия неоднократно выступал на сходах местных жителей, где уверял, что работы ведутся по современным технологиям, которые предусматривают по завершении разработки месторождения привести все в первоначальному состоянию. Именно так, по словам Сергея Матвеева, произошло и на участке около села Топольное. А рассказы о чудовищном состоянии экосреды и фото, которые показывают местные жители, не отражают реального положения дел.