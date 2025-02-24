Добытчики золота из Новосибирска угрожают природе Алтайского края

Posted 24 февраля, 10:32
Published 24 февраля, 10:32
Modified 24 февраля, 10:34
Updated 24 февраля, 10:34
Петиция с требованием остановить работы по добыче рассыпного золота в русле реки Солонешная, размещенная жительницей села Топольное Маргаритой Кетовой на платформе ВК, набрала более 14,1 тысяч подписей. Жители Алтайского края требуют запретить ООО «Артель Солнечная», зарегистрированному в Новосибирске, вести освоение месторождения ценного металла.
«Общая протяженность участков, на которых ООО „Артель Солнечная“ осуществляет работы, составляет 53 км и проходит через все водные артерии района. Реки Щепета и Ануй являются местами нерестилища краснокнижной рыбы таймень, в этих реках обитает краснокнижная речная чашечка. Участки являются периферийным ареалом обитания краснокнижной. Начавшиеся на них работы нарушают пути миграции этого редчайшего животного, создавая угрозу исчезновения данного вида, крайне чувствительного к фактору беспокойства. На пути разработок находятся гнездовья краснокнижных птиц: орла могильника и черного аиста. Повышение интенсивности фактора беспокойства не даст возможности гнездования, а отсутствие старых деревьев полностью исключит эту возможность», — сообщил редакции Atas.Info гражданский активист Руслан Олешевич.
Он отправил обращения в десятки инстанций, от заместителя председателя российского правительства Дмитрия Патрушева и генпрокурора Игоря Краснова до главы Росприроднадзора России Светланы Радионовой и депутатов Госдумы. В них общественник просит обратить внимание на непоправимый вред, который, по его мнению, нанесет добыча золота алтайской природе.
В середине декабря прошлого года в селе Солонешное прошел митинг, собравший несколько сотен человек, которые потребовали от властей остановить разработку месторождений. Люди записали видеообращение к президенту Путину с просьбой вмешаться в ситуацию. Однако в эфире «Прямой линии» ролик не показали.
Беспокойство местных жителей основано на последствиях добычи золота в районе соседнего села Топольное. Им занималось ООО «Ануй», зарегистрированное в Новоалтайске. Еще в 2019 году суд запретил добычу золота на этом участке, признав, что подобные работы наносят вред природе и представителям животного мира, занесенным в Красную книгу.
Золотодобытчики должны были рекультивировать земли, на которых шла разработка. Однако, рассказывают селяне, до сих пор деревню окружают карьеры и груды отработанной породы.
Согласно данным системы СПАРК, генеральным директором ООО «Ануй» и ООО «Артель Солнечная» является один и тот же человек, Сергей Матвеев. Ранее ему принадлежали 37,45% процентов ООО «Ануй», но в 2019 году пакет перешел Еве Матвеевой. Аналогичным пакетом владеет Роман Лубенец, еще 25,1% компании принадлежат Юрию Фендику.
В 2020 году ООО «Ануй» выступило учредителем ООО «Артель Солнечная» с 50-процентным пакетом. Позже это юрлицо вывели из состава собственников, сейчас «Солнечная» принадлежит предпринимателям Юрию Фендику и Валерии Твардовской, еще 25,1% находится в собственности ООО «Надежное», которое так же выступает совладельцем десятка ресурсодобывающих компаний в Красноярском крае.
По итогам 2024 года ООО «Артель Солнечная» показало чистый убыток в размере 61 тысячи рублей, чистые активы компании сократились на 3,28 млн рублей.
По классификации системы СПАРК, ООО «Артель Солнечная» относится к группе компаний с очень высоким фактором финансового рынка.
«Сумма строк „Капитал и резервы“ и „Доходы будущих периодов“ последнего опубликованного баланса меньше 0. Это означает, что в отчетном году компания была „фундаментально“ убыточна, то есть на покрытие убытков она использовала весь собственный капитал», — говорится в пояснении к этому статусу.
Между тем, работы по освоению месторождения рассыпного золота «Артель Солнечная» ведет в полном соответствии с законодательством, на основании разрешения краевого Министерства природных ресурсов и экологии. Документ выдан в 2024 году.
Однако годом ранее это же самое ведомство отказало старателям в разрешении на освоение этих же самых земель лесного фонда, ссылаясь на произрастание там краснокнижных растений. Причем подобная позиция была подкреплена судебным решением.
Руководитель золотодобывающего предприятия неоднократно выступал на сходах местных жителей, где уверял, что работы ведутся по современным технологиям, которые предусматривают по завершении разработки месторождения привести все в первоначальному состоянию. Именно так, по словам Сергея Матвеева, произошло и на участке около села Топольное. А рассказы о чудовищном состоянии экосреды и фото, которые показывают местные жители, не отражают реального положения дел.
Лицензия на работы около села Солонешное действует до 2028 года, но добычу планируется завершить раньше.
«У нас план достаточно четкий, нам надо быстро добыть этот отрезок, рекультивировать и сдать. Работы по восстановлению будут выполнены в полном объеме. Все здравомыслящие люди это понимают. Руководство „Артели Солнечной“ располагает данными, что агрессивное невежество проявляет лишь небольшая группа, в том числе из местных жителей, ангажированная „экоактивистами“ из состава иноагентов. И все это происходит на фоне санкционного давления на нашу страну, когда России остро необходимо золото», — отвечал на упреки жителей Сергей Матвеев.
Между тем, по словам координатора группы общественного мониторинга по проблемам экологии и защиты леса регионального отделения Народного фронта Алексея Грибкова, в район Солонешного готовятся зайти и другие золотодобывающие компании. Планы по разработке недр «ввергают в шок», говорит эколог.
«Это просто убьет природу и нормальную окружающую среду всего района. Не только жители района разделяют опасения по поводу этой ситуации, у нас и губернатор Алтайского края высказывался по этой теме, и говорил, что эта ситуация ненормальная. Я считаю, нужно объединить усилия власти и общества», — считает Алексей Грибков.
Эксперт подчеркивает, что противостояние старателей из различных компаний, местных жителей и властей длится уже около 10 лет и считает наиболее эффективным методом защиты природы путь судебных разбирательств. Обращения в суд ранее показывали свою эффективность.
Кроме того, сейчас Следственный комитет ведет проверку законности получения разрешения ООО «Артель Солнечная» на разработку месторождения, в рамках которой, в том числе, будет дана оценка действиям регионального Минприроды. Параллельно свою проверку ведет природоохранная прокуратура.
По информации Atas.Info, кроме ООО «Артель Солнечная», на территории Солнешного района намерены начать разработку недр ООО «Европейско-Азиатская горнорудная компания», зарегистрированная в Барнауле, и ООО «Золоторудная компания „Старатель“, у которой в качестве юридического адреса указано село Большой Бащелак в Алтайском крае.