Эксперт назвал самые частые причины закрытия магазинов «Светофор»

Чаще всего Роспотребнадзор ходатайствовал о закрытии магазинов из-за отсутствия защитных коробов на трубах систем водоотведения, отопления и водоснабжения. В протоколе указано, что при прорыве трубы пострадают продукты в торговом зале. Адвокат отметил, что подобный инцидент негативно отразится лишь на ретейлере, а не на покупателях. Также закрытые трубы отопления заметно снизят температуру в магазине, что создаст дискомфорт для посетителей и сотрудников торговой точки.