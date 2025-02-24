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Posted 24 февраля, 10:41

Published 24 февраля, 10:41

Modified 24 февраля, 10:41

Updated 24 февраля, 10:41

Эксперт назвал самые частые причины закрытия магазинов «Светофор»

Эксперт назвал самые частые причины закрытия магазинов «Светофор»

24 февраля 2025, 10:41
Фото: svetofor-nsk.ru.
На прошлой неделе Роспотребнадзор отчитался о результатах проверок в сети магазинов «Светофор». Сообщение ведомства было опубликовано в некоторых СМИ, однако ссылка на итоги проверки на официальном сайте регулятора сейчас недоступна.

В публикациях отмечается, что Роспотребнадзор вынес постановление о временном закрытии 76 торговых точек ретейлера. Это составляет около 3% от общего числа магазинов «Светофор». Большинство судебных решений в регионах приостановили работу магазинов на короткий срок. Однако два столичных «Светофора» в феврале получили предписания о закрытии на 90 дней. Подобная мера редко применяется к ретейлерам.

Издание «Новые Известия» попросило адвоката Николая Жирнова, эксперта по работе с нарушениями в сфере розницы и прав потребителей, прокомментировать данную ситуацию.

Чаще всего Роспотребнадзор ходатайствовал о закрытии магазинов из-за отсутствия защитных коробов на трубах систем водоотведения, отопления и водоснабжения. В протоколе указано, что при прорыве трубы пострадают продукты в торговом зале. Адвокат отметил, что подобный инцидент негативно отразится лишь на ретейлере, а не на покупателях. Также закрытые трубы отопления заметно снизят температуру в магазине, что создаст дискомфорт для посетителей и сотрудников торговой точки.

Один из столичных магазинов данной торговой сети закрыли из-за отсутствия помещения для хранения покупательских тележек. Эксперт счел и эту причину несостоятельной, так как в «Светофоре» все тележки находятся в зоне доступа покупателей.

Третья причина закрытия магазинов сети «Светофор» — косметические дефекты оборудования в торговом зале.

По словам Жирнова, нарушения, обнаруженные в «Светофорах», караются только штрафом, если речь идет о других ретейлерах. Однако подход к этой торговой сети заметно отличается от общепринятого.

Депутат Сергей Лисовский 17 февраля направил в ФАС РФ заявление, в котором утверждается, что «Светофор» навязывает поставщикам невыгодные условия работы. Тем не менее сами компании борются за возможность продолжать работать с данным ретейлером. Инициативная группа поставщиков готовит обращение к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой разобраться в ситуации. В документе отмечается, что «Светофор» был и остается единственным ретейлером на территории нашей страны, который предпочитает работать с небольшими отечественными компаниями.

Также закрытие магазинов данной торговой сети, которую отличают низкие цены, скажется в первую очередь на пенсионерах и семьях с небольшим достатком, которым по поручению главы государства должна оказываться поддержка на всех уровнях.

#Общество
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