«Калорийная бомба»: Минздрав рассказал, какие блины есть опасно

Posted 24 февраля, 06:08
Published 24 февраля, 06:08
Modified 24 февраля, 06:10
Updated 24 февраля, 06:10
«За один раз можно съесть 2 тонких блинчика или 1 блин с начинкой. Лучше в первой половине дня. Отдавайте предпочтение белковым начинкам — нежирное мясо, творог, рыба, икра. Блины с вареньем или сгущенкой — это „калорийная бомба“. Такими блинами лучше не злоупотреблять», — сообщает МИнздрав Кузбасса.
Также медики дали полезный совет по снижению калорийности блюда: можно заменить муку высшего сорта на цельнозерновую, гречневую, рисовую или миндальную. Также использовать молоко более низкой жирности или частично заменить его минеральной водой, томатным соком, пишет sibdepo.ru.