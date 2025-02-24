«Калорийная бомба»: Минздрав рассказал, какие блины есть опасно

«За один раз можно съесть 2 тонких блинчика или 1 блин с начинкой. Лучше в первой половине дня. Отдавайте предпочтение белковым начинкам — нежирное мясо, творог, рыба, икра. Блины с вареньем или сгущенкой — это „калорийная бомба“. Такими блинами лучше не злоупотреблять», — сообщает МИнздрав Кузбасса.