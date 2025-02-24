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Posted 24 февраля, 06:08

Published 24 февраля, 06:08

Modified 24 февраля, 06:10

Updated 24 февраля, 06:10

«Калорийная бомба»: Минздрав рассказал, какие блины есть опасно

24 февраля 2025, 06:08
Минздрав Кузбасса для жителям региона несколько советов о том, как отпраздновать Масленицу без вреда для здоровья и прибавки на весах.

«За один раз можно съесть 2 тонких блинчика или 1 блин с начинкой. Лучше в первой половине дня. Отдавайте предпочтение белковым начинкам — нежирное мясо, творог, рыба, икра. Блины с вареньем или сгущенкой — это „калорийная бомба“. Такими блинами лучше не злоупотреблять», — сообщает МИнздрав Кузбасса.

Также медики дали полезный совет по снижению калорийности блюда: можно заменить муку высшего сорта на цельнозерновую, гречневую, рисовую или миндальную. Также использовать молоко более низкой жирности или частично заменить его минеральной водой, томатным соком, пишет sibdepo.ru.

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