Корпорация МСП: Малый бизнес смог привлечь 470 млрд через «зонтичные» поручительства

Механизм «зонтичных» поручительств был запущен с Минэкономразвития в конце 2021 года по поручению президента страны Владимира Путина в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» и доказал свою эффективность. Данный механизм помог малому и среднему бизнесу привлечь около триллиона рублей финансирования на развитие своего дела. В текущем году реализация данной программы продолжится, но уже в рамках нового национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».