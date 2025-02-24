Корпорация МСП: Малый бизнес смог привлечь 470 млрд через «зонтичные» поручительства

Posted 24 февраля, 12:53
Published 24 февраля, 12:53
Modified 24 февраля, 12:53
Updated 24 февраля, 12:53
Агентство ТАСС сообщает, что всего финансовую поддержку смогли получить более 38 тысяч предпринимателей. Среди отраслей экономики по объему привлеченного при помощи данного механизма финансирования лидерами стали обрабатывающие производства (106,4 млрд руб.), инфраструктурное строительство (48,9 млрд руб.), транспортировка и хранение (34,8 млрд руб.), научно-техническая деятельность (17 млрд руб.), информация и связь (16,1 млрд руб.), сельское хозяйство (15,4 млрд руб.), гостиницы и общепит (12,1 млрд руб.).
Гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич отметил, что в прошлом году количество компаний и ИП, получивших поддержку с помощью «зонтичных» поручительств, выросло почти вдвое по сравнению с 2023 годом и достигло 38 тысяч. Он также сообщил, что более 92% выдач получил микро- и малый бизнес, которому сложно привлечь кредитные средства из-за отсутствия залогов.
В топе отраслей по увеличению количества получателей поддержки в прошлом году по сравнению с 2023 годом оказались сфера услуг (215%), культура и спорт (200%), гостиницы и общепит (145%), транспортировка и хранение (137%).
Предприниматели из Москвы (99,8 млрд руб.), Санкт-Петербурга (34,2 млрд руб.), Московской области (26,3 млрд руб.), Краснодарского края (20 млрд руб.), Свердловской (16,6 млрд руб.), Новосибирской (13,3 млрд руб.), Ростовской (12,9 млрд руб.), Нижегородской (10,4 млрд руб.), Воронежской (10,3 млрд руб.), Самарской (10,1 млрд руб.) областей привлекли наибольшее количество средств с помощью кредитов с «зонтичными» поручительствами.
Увеличился также объем финансирования субъектов МСП при помощи «зонтичных» поручительств в новых регионах нашей страны: в ДНР (586 млн руб.), в ЛНР (299 млн руб.), в Запорожской (83 млн руб.) и Херсонской областях (44 млн руб.). Всего поддержку на этих территориях получили около 330 компаний.
Лидерами среди регионов по приросту количества получателей поддержки стали республики Тыва — в 6 раз, Адыгея — более чем в 5 раз, Калмыкия и Дагестан — более чем в 4 раза, республики Бурятия, Ингушетия, Саха (Якутия), Северная Осетия — Алания, Белгородская, Брянская, Липецкая и Орловская области, Ямало-Ненецкий автономный округ, Камчатский край, Курская область — более чем в 3 раза.
Механизм «зонтичных» поручительств был запущен с Минэкономразвития в конце 2021 года по поручению президента страны Владимира Путина в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» и доказал свою эффективность. Данный механизм помог малому и среднему бизнесу привлечь около триллиона рублей финансирования на развитие своего дела. В текущем году реализация данной программы продолжится, но уже в рамках нового национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».