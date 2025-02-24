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Posted 24 февраля, 06:39

Published 24 февраля, 06:39

Modified 24 февраля, 06:41

Updated 24 февраля, 06:41

Фигурант дела Андрей Гавриленко

Криминального авторитета отправили в колонию строго режима в Новосибирске

24 февраля 2025, 06:39
Фото: Пресс-служба Новосибирского областного суда. Фигурант дела Андрей Гавриленко
24 февраля Новосибирский областной суд внес приговор виновному в организации преступного движения.

Как сообщили в суде, Андрея Гавриленко, более известного в криминальных кругах по прозвищу Андрей Молодой, признали виновным в организации экстремистского движения АУЕ* и занятия в нем главенствующего положения.

По решению суда Гавриленко предстоит отбыть 8 лет и 4 месяца в колонии строго режима.

Ранее в Новосибирске под суд отправили банду автомошенников: злоумышленники выставляли на продажу несуществующие автомобили. В то же время мошенники начали использовать новую схему обмана с банковскими картами.

* Движение АУЕ (арестантский уклад един) признано в России экстремистским.

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