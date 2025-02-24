Криминального авторитета отправили в колонию строго режима в Новосибирске

Posted 24 февраля, 06:39
Published 24 февраля, 06:39
Modified 24 февраля, 06:41
Updated 24 февраля, 06:41
Как сообщили в суде, Андрея Гавриленко, более известного в криминальных кругах по прозвищу Андрей Молодой, признали виновным в организации экстремистского движения АУЕ* и занятия в нем главенствующего положения.
По решению суда Гавриленко предстоит отбыть 8 лет и 4 месяца в колонии строго режима.
Ранее в Новосибирске под суд отправили банду автомошенников: злоумышленники выставляли на продажу несуществующие автомобили. В то же время мошенники начали использовать новую схему обмана с банковскими картами.
* Движение АУЕ (арестантский уклад един) признано в России экстремистским.