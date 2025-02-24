Мощная магнитная буря накроет Новосибирск 24 февраля

Posted 24 февраля, 06:00
Published 24 февраля, 06:00
Modified 24 февраля, 06:02
Updated 24 февраля, 06:02
Магнитная буря ожидается в понедельник, 24 февраля, сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
Вероятность магнитной бури на данный момент составляет около 20%. Однако вероятность сильного магнитного возмущения не превышает 10%. Вместе с тем, метеозависимые могут ощутить ухудшение общего самочувствия, головные боли, перепады давления и настроения.
Для стабилизации состояния, метеозависимым рекомендуется избегать чрезмерного стресса, не злоупотреблять кофеином и хорошо выспаться.
Ранее новосибирцам рассказали об ожидаемых магнитных бурях в марте 2025.