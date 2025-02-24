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Posted 24 февраля, 06:00

Published 24 февраля, 06:00

Modified 24 февраля, 06:02

Updated 24 февраля, 06:02

Магнитная буря

Мощная магнитная буря накроет Новосибирск 24 февраля

24 февраля 2025, 06:00
Фото: Изображение Midjourney. Магнитная буря
Специалисты предупредили метеозависимых о рисках ухудшения самочувствия из-за высокой солнечной активности.

Магнитная буря ожидается в понедельник, 24 февраля, сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Вероятность магнитной бури на данный момент составляет около 20%. Однако вероятность сильного магнитного возмущения не превышает 10%. Вместе с тем, метеозависимые могут ощутить ухудшение общего самочувствия, головные боли, перепады давления и настроения.

Для стабилизации состояния, метеозависимым рекомендуется избегать чрезмерного стресса, не злоупотреблять кофеином и хорошо выспаться.

Ранее новосибирцам рассказали об ожидаемых магнитных бурях в марте 2025.

Всем приготовиться: мощнейшие магнитные бури накроют Новосибирск в марте
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#София Самарина#Общество#Новосибирск#Здоровье#Магнитные бури
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