Мощный прорыв труб произошел в одной из школ Новосибирска

Posted 24 февраля, 09:38
Published 24 февраля, 09:38
Modified 24 февраля, 09:40
Updated 24 февраля, 09:40
Авария произошла в школе №87. На данный администрация школы не прокомментировала произошедшее. Кадрами с места происшествия поделились школьники, опубликовавшие видео в социальных сетях.
На видео, снятом очевидцами, можно увидеть затопленный пол и мощный фонтан, бьющий из стены.
Ранее стало известно об экстренной эвакуации посетителей торгового центра в Новосибирске. Причина на данный момент не установлена, однако сотрудники заявили, что тревога могла быть не учебной.