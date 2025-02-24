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Posted 24 февраля, 09:38

Published 24 февраля, 09:38

Modified 24 февраля, 09:40

Updated 24 февраля, 09:40

школьный туалет

Мощный прорыв труб произошел в одной из школ Новосибирска

24 февраля 2025, 09:38
Фото: 1MI. школьный туалет
Очевидцы сняли на видео инцидент с прорывом трубы в школьном туалете.

Авария произошла в школе №87. На данный администрация школы не прокомментировала произошедшее. Кадрами с места происшествия поделились школьники, опубликовавшие видео в социальных сетях.

На видео, снятом очевидцами, можно увидеть затопленный пол и мощный фонтан, бьющий из стены.

Ранее стало известно об экстренной эвакуации посетителей торгового центра в Новосибирске. Причина на данный момент не установлена, однако сотрудники заявили, что тревога могла быть не учебной.

Прорыв трубы
Прорыв трубы
Прорыв трубы
Прорыв трубы. Фото: Скриншоты «Инцидент Новосибирск»
Посетителей «Роял Парк» в Новосибирске экстренно эвакуировали
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