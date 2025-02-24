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Posted 24 февраля, 01:10

Published 24 февраля, 01:10

Modified 24 февраля, 01:13

Updated 24 февраля, 01:13

Срок завершения СВО

Назван срок завершения СВО: кто на самом деле отпразднует победу

24 февраля 2025, 01:10
Фото: 1MI. Срок завершения СВО

Жителям новосибирска назвали срок завершения СВО

СВО продолжается уже три года, эксперты сообщают о скором завершении «горячей» фазы противостояния.

Российские бойцы сражаются за страну с 24 февраля 2022 года. Сейчас, как считают эксперты, задачи главнокомандующего пока не достигнуты. При этом начались переговоры об урегулировании конфликта между США и РФ.

Бизнес-омбудсмен Новосибирской области Андрей Панферов дал свою оценку происходящему и рассказал, когда ждать завершения конфликта.

«России необходимо оттеснить противника за пределы государственных границ. Только тогда можно будет говорить о нормальных переговорах», — пояснил он.

Другие эксперты и вовсе полагают, что в текущем году не стоит ожидать полноценного завершения конфликта. Замкомандира отряда «Буревестник» Александр Борматов в разговоре с Сиб.фм он пояснил что даже если Россия и США придут к договорённостям, Киев может специально затянуть ситуацию. Напомним, что ранее Зеленский выразил готовность покинуть пост президента Украины. При этом, как полагают специалисты, победу однозначно отпразднует Россия.

Жители Новосибирска попытались догнать свой самолет на взлетной полосе
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