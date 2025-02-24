Другие эксперты и вовсе полагают, что в текущем году не стоит ожидать полноценного завершения конфликта. Замкомандира отряда «Буревестник» Александр Борматов в разговоре с Сиб.фм он пояснил что даже если Россия и США придут к договорённостям, Киев может специально затянуть ситуацию. Напомним, что ранее Зеленский выразил готовность покинуть пост президента Украины. При этом, как полагают специалисты, победу однозначно отпразднует Россия.