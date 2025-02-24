Posted 24 февраля, 01:10
Published 24 февраля, 01:10
Modified 24 февраля, 01:13
Updated 24 февраля, 01:13
Российские бойцы сражаются за страну с 24 февраля 2022 года. Сейчас, как считают эксперты, задачи главнокомандующего пока не достигнуты. При этом начались переговоры об урегулировании конфликта между США и РФ.
Бизнес-омбудсмен Новосибирской области Андрей Панферов дал свою оценку происходящему и рассказал, когда ждать завершения конфликта.
«России необходимо оттеснить противника за пределы государственных границ. Только тогда можно будет говорить о нормальных переговорах», — пояснил он.
Другие эксперты и вовсе полагают, что в текущем году не стоит ожидать полноценного завершения конфликта. Замкомандира отряда «Буревестник» Александр Борматов в разговоре с Сиб.фм он пояснил что даже если Россия и США придут к договорённостям, Киев может специально затянуть ситуацию. Напомним, что ранее Зеленский выразил готовность покинуть пост президента Украины. При этом, как полагают специалисты, победу однозначно отпразднует Россия.