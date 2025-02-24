Не по карману людям? Число непроданных новостроек в Новосибирске достигло максимума

За 2023 и 2024 годы число непроданных квартир в сданных домах увеличилось в Новосибирской области почти на 14 000 штук. При существующих среднемесячных темпах реализации в районе 1200 квартир в месяц рынок затоварен на два года вперед, сообщает независимый аналитик Сергей Николаев в своем телеграм-канале.