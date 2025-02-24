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Posted 24 февраля, 05:39

Published 24 февраля, 05:39

Modified 24 февраля, 05:46

Updated 24 февраля, 05:46

Число непроданных квартир растет на фоне стагнации строительной отрасли

Не по карману людям? Число непроданных новостроек в Новосибирске достигло максимума

24 февраля 2025, 05:39
Фото: Артем Шершнев. atas.info. Число непроданных квартир растет на фоне стагнации строительной отрасли

Число непроданных новостроек в Новосибирске достигло максимума

За два последних года число непроданных квартир увеличилось на 14 тысяч, сообщил аналитик Сергей Николаев.

За 2023 и 2024 годы число непроданных квартир в сданных домах увеличилось в Новосибирской области почти на 14 000 штук. При существующих среднемесячных темпах реализации в районе 1200 квартир в месяц рынок затоварен на два года вперед, сообщает независимый аналитик Сергей Николаев в своем телеграм-канале.

Количество непроданных квартир в сданных домах растёт по экспоненте, а ситуация усугубляется тем, что остатки непроданных квартир в сданных домах практически никто не считает, подчеркивает эксперт.

На полях Строительного форума, который на днях завершил работу в Новосибирске, общее число непроданных квартир в городе оценивалось в 60 тысяч. Складывающаяся ситуация чревата банкротством части строительных компаний

Затоваривание рынка новостроек происходит из-за серьезного падения спроса, на который, в первую очередь, повлияли решения об отмене льготной ипотеки и повышении ключевой ставки Центробанка. При этом застройщики продолжают выводить на рынок новые жилые комплексы, а стоимость квадратного метра жилья в Новосибирске увеличивается.

Стагнация на рынке недвижимости — жители Новосибирска отказываются от покупок квартир
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#Экономика#Новосибирск#Строительство#Кризис#Новостройки
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