Не по карману людям? Число непроданных новостроек в Новосибирске достигло максимума

Posted 24 февраля, 05:39
Published 24 февраля, 05:39
Modified 24 февраля, 05:46
Updated 24 февраля, 05:46
За 2023 и 2024 годы число непроданных квартир в сданных домах увеличилось в Новосибирской области почти на 14 000 штук. При существующих среднемесячных темпах реализации в районе 1200 квартир в месяц рынок затоварен на два года вперед, сообщает независимый аналитик Сергей Николаев в своем телеграм-канале.
Количество непроданных квартир в сданных домах растёт по экспоненте, а ситуация усугубляется тем, что остатки непроданных квартир в сданных домах практически никто не считает, подчеркивает эксперт.
На полях Строительного форума, который на днях завершил работу в Новосибирске, общее число непроданных квартир в городе оценивалось в 60 тысяч. Складывающаяся ситуация чревата банкротством части строительных компаний
Затоваривание рынка новостроек происходит из-за серьезного падения спроса, на который, в первую очередь, повлияли решения об отмене льготной ипотеки и повышении ключевой ставки Центробанка. При этом застройщики продолжают выводить на рынок новые жилые комплексы, а стоимость квадратного метра жилья в Новосибирске увеличивается.