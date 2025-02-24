Новосибирцы Роман Власов и Анна Кикина одержали победу в испытании на шоу «Титаны»

Posted 24 февраля, 10:37
Published 24 февраля, 10:37
Modified 24 февраля, 10:39
Updated 24 февраля, 10:39
В шоу «Титаны» на ТНТ (16+) сильнейшие спортсмены со всей России проходят сложнейшие физические испытания от искусственного интеллекта.
В новом выпуске 23 февраля достойно приняли вызов двое участников из Новосибирска: космонавт Анна Кикина и борец Роман Власов. Им предстоял поединок с мячом и двумя соперниками: атлету необходимо завладеть мячом в момент финального свистка.
Власов выразил искреннее восхищение своим соперником Сергеем Калининым, который использовал в испытании приемы из панкратиона. В итоге Калинин и Власов прошли испытание. Виктор Михайлов выбыл из игры.
Анна Кикина оценила свою соперницу Галину Пинч, но все же не уступила ей в поединке. Также испытание прошел Иван Дорофеев.
Ранее проект пришлось покинуть сибирскому гимнасту Ивану Стретовичу.