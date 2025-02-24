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Posted 24 февраля, 10:37

Published 24 февраля, 10:37

Modified 24 февраля, 10:39

Updated 24 февраля, 10:39

Борьба атлетов

Новосибирцы Роман Власов и Анна Кикина одержали победу в испытании на шоу «Титаны»

24 февраля 2025, 10:37
Фото: Пресс-служба ТНТ. Борьба атлетов
Сибиряки отмечают, что испытания с каждым разом становятся все сложнее, тем не менее продолжают бороться за звание сильнейшего и денежный приз в 10 миллионов рублей.

В шоу «Титаны» на ТНТ (16+) сильнейшие спортсмены со всей России проходят сложнейшие физические испытания от искусственного интеллекта.

В новом выпуске 23 февраля достойно приняли вызов двое участников из Новосибирска: космонавт Анна Кикина и борец Роман Власов. Им предстоял поединок с мячом и двумя соперниками: атлету необходимо завладеть мячом в момент финального свистка.

Власов выразил искреннее восхищение своим соперником Сергеем Калининым, который использовал в испытании приемы из панкратиона. В итоге Калинин и Власов прошли испытание. Виктор Михайлов выбыл из игры.

Анна Кикина оценила свою соперницу Галину Пинч, но все же не уступила ей в поединке. Также испытание прошел Иван Дорофеев.

Ранее проект пришлось покинуть сибирскому гимнасту Ивану Стретовичу.

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#София Самарина#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Россия#Сибирь#Телевидение#Звезды#Знаменитости#ТНТ
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