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Posted 24 февраля, 08:07

Published 24 февраля, 08:07

Modified 24 февраля, 08:09

Updated 24 февраля, 08:09

Дорога в Новосибирске зимой

Новые дороги Новосибирска: как изменится транспортная инфраструктура с 2025 года

24 февраля 2025, 08:07
Фото: Алина Гурицкая. atas.info. Дорога в Новосибирске зимой

В мэрии Новосибирска рассказали, какие новые дороги построят в городе

В Новосибирске с 2025 года начнется активное строительство новых транспортных развязок и магистралей, рассказали Atas.Info в мэрии города.

Ранее мы подробно рассказывали о том, какие улицы в Новосибирске считаются самыми загруженными. В число наиболее проблемных участков входят улицы Троллейная, Петухова, Станиславского, Большевистская, Кирова, проспект Дзержинского, Димитровский мост и ряд других.

Для снижения транспортной нагрузки и повышения доступности городской инфраструктуры власти Новосибирска запланировали строительство новых магистралей и реконструкцию существующих дорог.

«Согласно распределения бюджетных ассигнований на 2025–2027 гг. на капитальные вложения муниципальной собственности, предусмотрено выполнение проектно­ изыскательских работ по нескольким объектам», пояснили в горадминистрации.

Среди ключевых проектов, реализация которых намечана на ближайшие три года:

  1. Автомобильная дорога по улице Титова в Ленинском районе (участок от ул. Бийской до ул. Дукача, III этап).

  2. Автомобильная дорога к поселку Клюквенный (II и III этапы).

  3. Транспортная развязка на пересечении Бердского шоссе и улицы Одоевского (остановочный пункт Матвеевка).

  4. Автомобильная дорога по улице Спортивной (участок от ул. Порт-Артурская до ул. Дукача).

  5. Дорога по улице Доватора — соединит жилой массив «Плющихинский» с другими районами города.

  6. Автомобильная дорога по улице Кирова — участок от ул. Выборной до ул. Ключ-Камышенское Плато в Октябрьском районе.

  7. Магистраль непрерывного движения от Красного проспекта до городской черты в направлении Бийск-Ташанта, включая транспортную развязку на въезде на Октябрьский мост.

Улица Богдана Хмельницкого
Улица Богдана Хмельницкого. Фото: Алина Гурицкая. atas.info

Параллельно с улучшением транспортной сети в Новосибирске продолжается развитие системы платных парковок. В ближайшие годы планируется увеличение их количества, особенно в центральных районах города.

Кроме того, проектируются новые велосипедные дорожки. Они появятся на:

  • улице Спортивной;

  • участке от улицы Кутателадзе до улицы Арбузова;

  • улице Кирова;

  • улице Доватора;

  • улице Широтной;

  • дороге к поселку Клюквенный.

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