Новые дороги Новосибирска: как изменится транспортная инфраструктура с 2025 года

Ранее мы подробно рассказывали о том, какие улицы в Новосибирске считаются самыми загруженными. В число наиболее проблемных участков входят улицы Троллейная, Петухова, Станиславского, Большевистская, Кирова, проспект Дзержинского, Димитровский мост и ряд других.