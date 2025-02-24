Новые дороги Новосибирска: как изменится транспортная инфраструктура с 2025 года

Posted 24 февраля, 08:07
Published 24 февраля, 08:07
Modified 24 февраля, 08:09
Updated 24 февраля, 08:09
Ранее мы подробно рассказывали о том, какие улицы в Новосибирске считаются самыми загруженными. В число наиболее проблемных участков входят улицы Троллейная, Петухова, Станиславского, Большевистская, Кирова, проспект Дзержинского, Димитровский мост и ряд других.
Для снижения транспортной нагрузки и повышения доступности городской инфраструктуры власти Новосибирска запланировали строительство новых магистралей и реконструкцию существующих дорог.
«Согласно распределения бюджетных ассигнований на 2025–2027 гг. на капитальные вложения муниципальной собственности, предусмотрено выполнение проектно изыскательских работ по нескольким объектам», пояснили в горадминистрации.
Среди ключевых проектов, реализация которых намечана на ближайшие три года:
Автомобильная дорога по улице Титова в Ленинском районе (участок от ул. Бийской до ул. Дукача, III этап).
Автомобильная дорога к поселку Клюквенный (II и III этапы).
Транспортная развязка на пересечении Бердского шоссе и улицы Одоевского (остановочный пункт Матвеевка).
Автомобильная дорога по улице Спортивной (участок от ул. Порт-Артурская до ул. Дукача).
Дорога по улице Доватора — соединит жилой массив «Плющихинский» с другими районами города.
Автомобильная дорога по улице Кирова — участок от ул. Выборной до ул. Ключ-Камышенское Плато в Октябрьском районе.
Магистраль непрерывного движения от Красного проспекта до городской черты в направлении Бийск-Ташанта, включая транспортную развязку на въезде на Октябрьский мост.
Параллельно с улучшением транспортной сети в Новосибирске продолжается развитие системы платных парковок. В ближайшие годы планируется увеличение их количества, особенно в центральных районах города.
Кроме того, проектируются новые велосипедные дорожки. Они появятся на:
улице Спортивной;
участке от улицы Кутателадзе до улицы Арбузова;
улице Кирова;
улице Доватора;
улице Широтной;
дороге к поселку Клюквенный.