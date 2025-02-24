Новые штрафы: россиян начнут наказывать за неправильную установку входной двери

Posted 24 февраля, 09:36
Published 24 февраля, 09:36
Modified 24 февраля, 09:38
Updated 24 февраля, 09:38
Штраф в размере 15 тысяч рублей могут получить россияне за установку входной двери, открывающейся наружу. Об этом рассказал эксперт по жилищному праву Виктор Федорук в беседе с АиФ.
По правилам безопасности, дверь должна открываться внутрь — таким образом минимизируются помехи при экстренной эвакуации жильцов. Поэтому соседи имеют право потребовать от собственника квартиры поменять направление открытия двери, сообщает Федорук.
Уточним, что установка двери, открывающейся наружу, законодательно не запрещена. Однако в многоквартирных домах могут действовать собственные внутренние правила. Поэтому перед заменой двери следует обратиться за рекомендацией к управляющей компании.
Ранее сообщалось об экстренной эвакуации посетителей торгового центра в Новосибирске.