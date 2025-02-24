Преподаватели новосибирского ВУЗа предстанут перед судом за торговлю дипломами

Posted 24 февраля, 10:00
Published 24 февраля, 10:00
Modified 24 февраля, 10:02
Updated 24 февраля, 10:02
Как сообщает суд, прокуратура требует признать недействительными дипломы о высшем образовании специалистов, выпущенных ФГБОУ ВО «СГУПС».
По версии гособвинения, преподаватели писали курсовые и дипломные работы студентов, получая за это денежное вознаграждение. Таким образом, преподаватели оценивали собственные труды и выпускали необученных специалистов.
Прокуратура считает данный факт достаточным основанием для того, чтобы признать выданные документы недействительными.
Заседание пройдет в марте 2025.
Ранее в Новосибирске осудили главу преступной группировки.