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Posted 24 февраля, 10:00

Published 24 февраля, 10:00

Modified 24 февраля, 10:02

Updated 24 февраля, 10:02

суд

Преподаватели новосибирского ВУЗа предстанут перед судом за торговлю дипломами

24 февраля 2025, 10:00
Фото: 1MI. суд
Заельцовский районный суд рассмотрит иск транспортной прокуратуры, требующей признать недействительными дипломы выпускников ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет путей сообщения»

Как сообщает суд, прокуратура требует признать недействительными дипломы о высшем образовании специалистов, выпущенных ФГБОУ ВО «СГУПС».

По версии гособвинения, преподаватели писали курсовые и дипломные работы студентов, получая за это денежное вознаграждение. Таким образом, преподаватели оценивали собственные труды и выпускали необученных специалистов.

Прокуратура считает данный факт достаточным основанием для того, чтобы признать выданные документы недействительными.

Заседание пройдет в марте 2025.

Ранее в Новосибирске осудили главу преступной группировки.

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