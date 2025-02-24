«Россети Новосибирск» проведут в марте «Неделю клиента»

Posted 24 февраля, 10:09
Published 24 февраля, 10:09
Modified 24 февраля, 10:11
Updated 24 февраля, 10:11
Встречи с клиентами в очном формате пройдут в начале марта не только в Новосибирске, но и в 8 филиалах компании на территории Новосибирской области.
Это мероприятие энергетики проводят впервые, чтобы повысить эффективность взаимодействия с бизнес-сообществом при подключении объектов к электрическим сетям.
«Специалисты компании надеются, что индивидуальные встречи с руководством филиалов и директором по технологическим присоединениям „Россети Новосибирск“ помогут наладить сотрудничество, выявить особенности процесса для СМСП, получить обратную связь от клиентов по процедуре в целом и по её отдельным этапам, показать открытость компании к конструктивному диалогу и заинтересованность в развитии сервисов для клиентов», — говорится в сообщении пресс-службы компании.
К участию приглашают представителей малого и среднего бизнеса, которые прошли процедуру технологического присоединения или находятся на стадии исполнения договоров о технологическом присоединении к электрическим сетям. Будут обсуждаться вопросы присоединения к электросетям коммерческих объектов мощностью до 150 кВт 2 или 3 категории надежности электроснабжения.
Записаться на личную встречу в дни проведения «Недели клиента» можно с помощью чат-бота на сайте «Россети Новосибирск», кликнув по кнопке «Неделя клиента» запись на личный приём», или по телефону 8-800-234-56-70, заказав обратный звонок.