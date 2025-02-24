«Россети Новосибирск» проведут в марте «Неделю клиента»

К участию приглашают представителей малого и среднего бизнеса, которые прошли процедуру технологического присоединения или находятся на стадии исполнения договоров о технологическом присоединении к электрическим сетям. Будут обсуждаться вопросы присоединения к электросетям коммерческих объектов мощностью до 150 кВт 2 или 3 категории надежности электроснабжения.