Стало известно, сколько пар в Новосибирске сыграют свадьбу в зеркальную дату

Posted 24 февраля, 07:21
Published 24 февраля, 07:21
Modified 24 февраля, 07:23
Updated 24 февраля, 07:23
169 молодоженов сыграют свадьбу во вторник 25.02.2025 — будний день не стал помехой для тех, кто верит в особые свойства красивых дат. Однако в управлении ЗАГС предупреждают, что из-за повышенного спроса на особые даты, позаботиться о подаче заявления следует заранее.
Как сообщили в региональном управлении ЗАГСа, красивые даты всегда пользовались особым спросом. Так, 14 февраля в День всех влюбленных брак заключили 183 пары. В тот же день несколько пар подали на развод. Вместе с тем отмечается, что количество разводов снизилось по сравнению с прошлым годом.
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