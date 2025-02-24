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Posted 24 февраля, 07:21

Published 24 февраля, 07:21

Modified 24 февраля, 07:23

Updated 24 февраля, 07:23

Будний день не стал помехой для торжества

Стало известно, сколько пар в Новосибирске сыграют свадьбу в зеркальную дату

24 февраля 2025, 07:21
Фото: 1MI. Будний день не стал помехой для торжества
Почти 200 пар в Новосибирске решили скрепить свой союз 25.02.2025

169 молодоженов сыграют свадьбу во вторник 25.02.2025 — будний день не стал помехой для тех, кто верит в особые свойства красивых дат. Однако в управлении ЗАГС предупреждают, что из-за повышенного спроса на особые даты, позаботиться о подаче заявления следует заранее.

Как сообщили в региональном управлении ЗАГСа, красивые даты всегда пользовались особым спросом. Так, 14 февраля в День всех влюбленных брак заключили 183 пары. В тот же день несколько пар подали на развод. Вместе с тем отмечается, что количество разводов снизилось по сравнению с прошлым годом.

Ранее стали известны самые необычные имена, которые давали детям в Новосибирской области.

Стало известно, насколько увеличилось число разводов в Новосибирской области
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