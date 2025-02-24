Стало известно, сколько пар в Новосибирске сыграют свадьбу в зеркальную дату

Как сообщили в региональном управлении ЗАГСа, красивые даты всегда пользовались особым спросом. Так, 14 февраля в День всех влюбленных брак заключили 183 пары. В тот же день несколько пар подали на развод. Вместе с тем отмечается, что количество разводов снизилось по сравнению с прошлым годом.