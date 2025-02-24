«Страшнее ковида»: мощный вирус угрожает жителям Новосибирской области

Жительница Москвы поделилась со СМИ странными симптомами, обнаруженными у ее ребенка: у мальчика поднялась температура до 39,6 градусов, кашель, вызывающий рвотный рефлекс и насморк. Сама она, вероятно, заразилась тем же вирусом: женщина пожаловать на высокую температуру, отсутствие обоняния и вкуса и сильные головные боли. Глава семейства также заразился. Врачи диагностировали всем членам семьи общий риновирус.