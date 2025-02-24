«Страшнее ковида»: мощный вирус угрожает жителям Новосибирской области

Posted 24 февраля, 09:36
Published 24 февраля, 09:36
Modified 24 февраля, 09:38
Updated 24 февраля, 09:38
Волна заболеваемости прошла по столице: москвичи пожаловались на вирус, вызывающий температуру до 40 градусов, удушающий кашель и сильный насморк. Об этом сообщает РИАМО.
Жительница Москвы поделилась со СМИ странными симптомами, обнаруженными у ее ребенка: у мальчика поднялась температура до 39,6 градусов, кашель, вызывающий рвотный рефлекс и насморк. Сама она, вероятно, заразилась тем же вирусом: женщина пожаловать на высокую температуру, отсутствие обоняния и вкуса и сильные головные боли. Глава семейства также заразился. Врачи диагностировали всем членам семьи общий риновирус.
Напомним, в Новосибирской области также начался сезон вирусных заболеваний: медики рекомендуют людям с ослабленным иммунитетом внимательно отнестить к своему здоровью, при необходимости носить маски в общественных местах и обратиться в медучреждение при обнаружении у себя первых симптомов болезни.