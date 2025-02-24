atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 24 февраля, 09:36

Published 24 февраля, 09:36

Modified 24 февраля, 09:38

Updated 24 февраля, 09:38

Заболеваемость возросла

«Страшнее ковида»: мощный вирус угрожает жителям Новосибирской области

24 февраля 2025, 09:36
Фото: Изображение Midjourney. Заболеваемость возросла

Жители Новосибирской области начали заражаться серьезным вирусом

Россияне пожаловались на распространение вируса, имеющего сходные симптомы с ковидом.

Волна заболеваемости прошла по столице: москвичи пожаловались на вирус, вызывающий температуру до 40 градусов, удушающий кашель и сильный насморк. Об этом сообщает РИАМО.

Жительница Москвы поделилась со СМИ странными симптомами, обнаруженными у ее ребенка: у мальчика поднялась температура до 39,6 градусов, кашель, вызывающий рвотный рефлекс и насморк. Сама она, вероятно, заразилась тем же вирусом: женщина пожаловать на высокую температуру, отсутствие обоняния и вкуса и сильные головные боли. Глава семейства также заразился. Врачи диагностировали всем членам семьи общий риновирус.

Напомним, в Новосибирской области также начался сезон вирусных заболеваний: медики рекомендуют людям с ослабленным иммунитетом внимательно отнестить к своему здоровью, при необходимости носить маски в общественных местах и обратиться в медучреждение при обнаружении у себя первых симптомов болезни.

Новосибирцам рассказали, как укреплять иммунитет зимой
Узнать подробнее
Читайте также:
Врачи назвали причину массовой потери волос подростками в НовосибирскеБэби-боксы для оставленных матерями детей хотят установить в Новосибирской областиКлещи проснулись в Сибири — стоит ли опасаться нападения насекомых
#София Самарина#Общество#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Грипп#Россия#Здоровье#Сибирь#Болезнь
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 (905) 192-29-13, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика