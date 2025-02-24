Тело женщины обнаружили в автомобиле в Новосибирске: стали известны подробности

Posted 24 февраля, 08:47
Published 24 февраля, 08:47
Modified 24 февраля, 08:49
Updated 24 февраля, 08:49
Подробностями делится «КП Новосибирск». По версии следствия, задержанный владелец авто выпивал с сожительницей. Между ними произошел конфликт, в ходе которого мужчина до смерти избил женщину.
Как считает следствие, он намеревался вывезти тело в соседний район и даже погрузил с собой лопаты для того, чтобы избавиться от тела. Однако сделать ему этого не удалось: изрядно выпивший сибиряк не справился с управлением, по дороге задел несколько машин и напуганный вернулся домой. Тело осталось на заднем сидении.
Сейчас в отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Он пробудет под стражей до 21.04.