Тело женщины обнаружили в автомобиле в Новосибирске: стали известны подробности

Как считает следствие, он намеревался вывезти тело в соседний район и даже погрузил с собой лопаты для того, чтобы избавиться от тела. Однако сделать ему этого не удалось: изрядно выпивший сибиряк не справился с управлением, по дороге задел несколько машин и напуганный вернулся домой. Тело осталось на заднем сидении.