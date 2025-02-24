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Posted 24 февраля, 08:47

Published 24 февраля, 08:47

Modified 24 февраля, 08:49

Updated 24 февраля, 08:49

Суд

Тело женщины обнаружили в автомобиле в Новосибирске: стали известны подробности

24 февраля 2025, 08:47
Фото: Изображение Midjourney. Суд
21 февраля житель Новосибирска был задержан по подозрению в убийстве женщины, найденной в его автомобиле.

Подробностями делится «КП Новосибирск». По версии следствия, задержанный владелец авто выпивал с сожительницей. Между ними произошел конфликт, в ходе которого мужчина до смерти избил женщину.

Как считает следствие, он намеревался вывезти тело в соседний район и даже погрузил с собой лопаты для того, чтобы избавиться от тела. Однако сделать ему этого не удалось: изрядно выпивший сибиряк не справился с управлением, по дороге задел несколько машин и напуганный вернулся домой. Тело осталось на заднем сидении.

Сейчас в отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Он пробудет под стражей до 21.04.

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