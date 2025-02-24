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Posted 24 февраля, 10:09

Published 24 февраля, 10:09

Modified 24 февраля, 10:11

Updated 24 февраля, 10:11

Школьники начали жаловаться на питание в столовой

«В еде — волосы, а фрукты гнилые»: в новосибирском лицее-интернате отравились дети

24 февраля 2025, 10:09
Фото: 1MI. Школьники начали жаловаться на питание в столовой

Родители заявили об отравлении детей в новосибирском лицее-интернате

Родители воспитанников интерната поделились в социальных сетях жалобами на новый комбинат питания, который, по их заявлениям, поставляет некачественную еду школьникам.

В школе-интернате содержатся воспитанники, которым требуется специализированное лечение, например диагностирован сколиоз или сломан позвоночник. Интернат обеспечивает детей пятиразовым питанием. Однако именно на него начли поступать жалобы.

Дети неоднократно жаловались родителям на боли в животе, рвоту и диарею. 19 февраля один из учеников попал в больницу с пищевым отравлением.

Как сообщила мама двух воспитанников в беседе с «КП-Новосибирск», дети начали жаловаться на маленькие порции и невкусную еду с тех пор, как в школе сменился поставщик питания. Она рассказала, что ее сын нашел в еде волос, а дочь чуть не подавилась зубочисткой, обнаруженной в какао.

Родители подняли вопрос о некачественном питании и приложили фото, сделанные детьми. На снимках можно увидеть недожаренные котлеты, полусырые запеканки, трещины и сколы на посуде и гнилые фрукты.

По словам родителей, претензий к учебному заведению не имеется, однако они настаивают на проверке комбината питания. Сибиряки обратились в прокуратуру с просьбой провести проверку.

Ранее в одной из школ Новосибирска произошел мощный прорыв трубы.

Снимки, сделанные школьниками
Снимки, сделанные школьниками
Снимки, сделанные школьниками
Снимки, сделанные школьниками. Фото: КП-Новосибирск
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