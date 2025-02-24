«В еде — волосы, а фрукты гнилые»: в новосибирском лицее-интернате отравились дети

Как сообщила мама двух воспитанников в беседе с «КП-Новосибирск», дети начали жаловаться на маленькие порции и невкусную еду с тех пор, как в школе сменился поставщик питания. Она рассказала, что ее сын нашел в еде волос, а дочь чуть не подавилась зубочисткой, обнаруженной в какао.