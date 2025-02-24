В мэрии раскрыли число водителей общественного транспорта в Новосибирске

В заключении в мэрии дополнили, что поскольку кадровый дефицит касается всего городского транспорта, привлечение частных перевозчиков как временное решение проблемы пока не рассматривается в качестве приоритетного. Частные компании уже задействованы в маршрутной сети, однако у них процент выполнения рейсов зачастую ниже, чем у муниципального транспорта.