В мэрии раскрыли число водителей общественного транспорта в Новосибирске

Posted 24 февраля, 09:39
Published 24 февраля, 09:39
Modified 24 февраля, 09:41
Updated 24 февраля, 09:41
Общественный транспорт Новосибирска сегодня испытывает серьезную нехватку водителей. Этот дефицит сказывается как на регулярности перевозок, так и на общем качестве транспортного обслуживания. Согласно данным департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска, наиболее острая нехватка кадров наблюдается в троллейбусном парке:
Эти цифры говорят о том, что транспортные предприятия работают в условиях серьезного кадрового дефицита, который приводит к перебоям на ряде маршрутов.
Недостаток водителей неизбежно отражается на регулярности рейсов. Чем меньше сотрудников в штате, тем выше нагрузка на оставшихся водителей, что приводит к следующим проблемам:
Сокращение количества рейсов. В часы пик транспорт перегружен, а интервал движения увеличивается.
Снижение качества обслуживания. Водители вынуждены работать на пределе возможностей, что может повлиять на безопасность и комфорт поездки.
Нехватка транспорта на ключевых маршрутах. Особенно это ощущается на тех линиях, где изначально недостаточно подвижного состава.
«В каждом крупном, среднем и, наверное, в малом городе России жуткий дефицит водителей. Ездить просто некому. К тому же, у людей появилась альтернатива, как можно без каких-то высоких компетенция много заработать. Кто-то подписал контракт на СВО, кто-то все-таки ушел на завод. В итоге недокомплект водителей в некоторых городах доходит до 50%», — объяснил atas.info блогер-урбанист, автор канала «Город для людей» Аркадий Гершман.
Хотя процент выполнения рейсов у Новосибирского городского транспорта (НГТ) выше, чем у частных перевозчиков, и в целом по России, ситуацию общественники все равно видят сложной.
Как сообщили в горадминистрации, для того, чтобы сократить дефицит водителей, мэрия и транспортные предприятия реализуют комплекс мер.
«Предприятиями предпринимаются все возможные меры по заполнению вакансий такие, как размещение вакансий на различных тематических порталах, распространение информации на рекламных носителях, ТВ и радио, обучение кандидатов за счет предприятия», — рассказали в мэрии Новосибирска.
В 2023 году в Новосибирской области также была запущена программа целевого обучения водителей общественного транспорта. В рамках этой инициативы:
Эти меры, отмечают в муниципалитете, должны повысить привлекательность профессии и позволить готовить больше специалистов для работы в общественном транспорте.
По последним данным администрации, зарплаты водителей общественного транспорта в Новосибирске высокие относительно средних зарплат в регионе. Например, водители автобусов в среднем получают около 104 тысяч рублей в месяц. Зарплата водителей трамваев и троллейбусов составляет от 89 до 101 тысячи рублей в месяц — в зависимости от класса подготовки отдельного водителя.
Заработная плата рассчитывается по ряду параметров, включая количество отработанных часов, число перевезенных пассажиров и премиальные выплаты. Власти также обещают ежегодную индексацию зарплат в соответствии с индексом потребительских цен, но кардинальных изменений в уровне оплаты труда пока не планируется.
Однако общественники не согласны с такими цифрами и считают, что реальные зарплаты по России гораздо ниже. Кроме того, финансовый вопрос вовсе не самый главный при решении проблемы кадрового голода.
«Водитель общественного транспорта у нас считается далеко не самой уважаемой профессией в целом. Взять хотя бы то, что на некоторых конечных остановках элементарно нет нормального туалета для водителей — именно это многое говорит об уровне уважения к водителям. То есть дело далеко не в зарплатах», — поясняет Гершман.
В заключении в мэрии дополнили, что поскольку кадровый дефицит касается всего городского транспорта, привлечение частных перевозчиков как временное решение проблемы пока не рассматривается в качестве приоритетного. Частные компании уже задействованы в маршрутной сети, однако у них процент выполнения рейсов зачастую ниже, чем у муниципального транспорта.