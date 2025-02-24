atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 24 февраля, 04:00

Published 24 февраля, 04:00

Modified 24 февраля, 04:02

Updated 24 февраля, 04:02

Мошенники обманывали людей около полугода

В Новосибирске под суд отправили банду автомошенников за обман 63 человек

24 февраля 2025, 04:00
Фото: 1MI. Мошенники обманывали людей около полугода
Злоумышленники обманули десятки людей, желавших купить машину, сообщили в прокуратуре.

Уголовное дело в отношении четырех жителей Новосибирска, которых обвиняют в мошенничестве, направила в суд городская прокуратура. Как считают следователи, с августа 2023 по февраль 2024 подозреваемые выкладывали на различных интернет-ресурсах объявления о продаже якобы личных автомобилей. После того, как находился заинтересованный покупатель, с ним назначали встречу, брали предоплату, а после фиктивные продавцы попросту исчезали.

Всего таким образом удалось обмануть 63 человека из разных российских регионов. Установленный ущерб составил более 1,5 млн рублей. Мошенническую группу удалось нейтрализовать благодаря оперативникам уголовного розыска, подчеркнули в прокуратуре Новосибирска.

Тем временем, новосибирцам рассказали о новом виде мошенничества, связанным с использованием банковских карт.

Новосибирские гаишники попались на езде в тонированном авто без номеров
Узнать подробнее
Читайте также:
Дроппер выплатил обманутому мошенниками новосибирскому пенсионеру 350 тысячВ Новосибирске банда мошенников получила больше 4 млн на автоподставахВ Новосибирске телефонные мошенники обманули пенсионерку на 180 тысяч рублей
#Новосибирск#Суд#Мошенничество#Уголовное дело#Авто
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 (905) 192-29-13, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика