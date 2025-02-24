В Новосибирске под суд отправили банду автомошенников за обман 63 человек

Уголовное дело в отношении четырех жителей Новосибирска, которых обвиняют в мошенничестве, направила в суд городская прокуратура. Как считают следователи, с августа 2023 по февраль 2024 подозреваемые выкладывали на различных интернет-ресурсах объявления о продаже якобы личных автомобилей. После того, как находился заинтересованный покупатель, с ним назначали встречу, брали предоплату, а после фиктивные продавцы попросту исчезали.