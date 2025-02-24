В Новосибирске под суд отправили банду автомошенников за обман 63 человек

Posted 24 февраля, 04:00
Published 24 февраля, 04:00
Modified 24 февраля, 04:02
Updated 24 февраля, 04:02
Уголовное дело в отношении четырех жителей Новосибирска, которых обвиняют в мошенничестве, направила в суд городская прокуратура. Как считают следователи, с августа 2023 по февраль 2024 подозреваемые выкладывали на различных интернет-ресурсах объявления о продаже якобы личных автомобилей. После того, как находился заинтересованный покупатель, с ним назначали встречу, брали предоплату, а после фиктивные продавцы попросту исчезали.
Всего таким образом удалось обмануть 63 человека из разных российских регионов. Установленный ущерб составил более 1,5 млн рублей. Мошенническую группу удалось нейтрализовать благодаря оперативникам уголовного розыска, подчеркнули в прокуратуре Новосибирска.
Тем временем, новосибирцам рассказали о новом виде мошенничества, связанным с использованием банковских карт.