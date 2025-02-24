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Posted 24 февраля, 04:41

Published 24 февраля, 04:41

Modified 24 февраля, 04:46

Updated 24 февраля, 04:46

Такую картину можно наблюдать сейчас

В Новосибирске река Каменка окрасилась в зеленый цвет

24 февраля 2025, 04:41
Фото: предоставлено очевидцами. Такую картину можно наблюдать сейчас
Необычный вид воды напугал жителей домов, соседствующих с недостроенным парком «Каменка».

Вода в реке Каменка окрасилась в ядовито-зеленый цвет. Об этом сообщили жители многоэтажных домов, соседствующих с недостроенным парком «Каменка». До сих пор не готовая рекреационная зона, которая позиционируется, как уникальный затопляемый половодьем парк, уже получила печальную славу «фекального парка». В район будущего места отдыха горожан сбрасывают неочищенные сточные воды из канализационных систем домов с нескольких улиц Дзержинского района.

Встревоженные люди предположили, что зеленый цвет водной поверхности так же связан с каким-то опасных химическим загрязнением. Однако, судя по тому, что над водой на фото виден пар, речь идет об утечке из системы отопления. В понедельник, 24 февраля, энергетики начали испытания на целостность контура ТЭЦ-5 с добавлением красителя уранина. Он абсолютно безопасен для человека, окрашивает воду в зеленый цвет и эффективно показывает места протечек из трубопроводов.

В СГК предупредили — зеленая вода может потечь и из-под крана в квартирах горожан.

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#Новосибирск#Вода#Загрязнение#Каменка#Парк Каменка
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