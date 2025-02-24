В Новосибирске река Каменка окрасилась в зеленый цвет

Posted 24 февраля, 04:41
Published 24 февраля, 04:41
Modified 24 февраля, 04:46
Updated 24 февраля, 04:46
Вода в реке Каменка окрасилась в ядовито-зеленый цвет. Об этом сообщили жители многоэтажных домов, соседствующих с недостроенным парком «Каменка». До сих пор не готовая рекреационная зона, которая позиционируется, как уникальный затопляемый половодьем парк, уже получила печальную славу «фекального парка». В район будущего места отдыха горожан сбрасывают неочищенные сточные воды из канализационных систем домов с нескольких улиц Дзержинского района.
Встревоженные люди предположили, что зеленый цвет водной поверхности так же связан с каким-то опасных химическим загрязнением. Однако, судя по тому, что над водой на фото виден пар, речь идет об утечке из системы отопления. В понедельник, 24 февраля, энергетики начали испытания на целостность контура ТЭЦ-5 с добавлением красителя уранина. Он абсолютно безопасен для человека, окрашивает воду в зеленый цвет и эффективно показывает места протечек из трубопроводов.
В СГК предупредили — зеленая вода может потечь и из-под крана в квартирах горожан.