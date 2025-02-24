В Новосибирске река Каменка окрасилась в зеленый цвет

Встревоженные люди предположили, что зеленый цвет водной поверхности так же связан с каким-то опасных химическим загрязнением. Однако, судя по тому, что над водой на фото виден пар, речь идет об утечке из системы отопления. В понедельник, 24 февраля, энергетики начали испытания на целостность контура ТЭЦ-5 с добавлением красителя уранина. Он абсолютно безопасен для человека, окрашивает воду в зеленый цвет и эффективно показывает места протечек из трубопроводов.