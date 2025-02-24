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Posted 24 февраля, 05:08

Published 24 февраля, 05:08

Modified 24 февраля, 05:10

Updated 24 февраля, 05:10

авария произошла на 75-м километра автотрассы «Сибирь»

Внедорожник влетел в бензовоз под Новосибирском: есть жертвы

24 февраля 2025, 05:08
Фото: предоставлено очевидцем. авария произошла на 75-м километра автотрассы «Сибирь»

Смертельное ДТП с участием бензовоза произошло в Новосибирской области

Авария произошла в Мошковском районе, сообщили очевидцы.

Рано утром в понедельник, 24 февраля, смертельное ДТП произошло в Мошковском районе, на 75 километре автотрассы Р-255 «Сибирь». Водитель южнокорейского внедорожника СсанЯнг Корандо при совершении обгона столкнулся со встречным бензовозом, собранным на базе автомобиля Scania.

Видео: аст-54. Движение по трасе было затруднено

Водитель внедорожника скончался на месте аварии, сообщили в управлении ГАИ по региону. За минувшие выходные в Новосибирской области было зафиксировано 14 дорожных аварий, один человек погиб.

О самых резонансных ДТП минувшей недели смотрите в нашем видеообзоре:

Автобус с пассажирами попал в жесткое ДТП на трассе под Новосибирском — есть погибшие
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