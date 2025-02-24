Внедорожник влетел в бензовоз под Новосибирском: есть жертвы

Posted 24 февраля, 05:08
Published 24 февраля, 05:08
Modified 24 февраля, 05:10
Updated 24 февраля, 05:10
Рано утром в понедельник, 24 февраля, смертельное ДТП произошло в Мошковском районе, на 75 километре автотрассы Р-255 «Сибирь». Водитель южнокорейского внедорожника СсанЯнг Корандо при совершении обгона столкнулся со встречным бензовозом, собранным на базе автомобиля Scania.
Водитель внедорожника скончался на месте аварии, сообщили в управлении ГАИ по региону. За минувшие выходные в Новосибирской области было зафиксировано 14 дорожных аварий, один человек погиб.
О самых резонансных ДТП минувшей недели смотрите в нашем видеообзоре: