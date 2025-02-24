Жителей Новосибирска обяжут платить налог на бани и сараи с 1 марта

Posted 24 февраля, 05:45
Published 24 февраля, 05:45
Modified 24 февраля, 06:08
Updated 24 февраля, 06:08
Налогом будут облагаться хозяйственные постройки с фундаментом (бани, сараи, погреба и т. д.), сообщает «Российская газета». Величина налога будет рассчитываться исходя из кадастровой стоимости объекта. Нововведение не затронет временные конструкции без фундамента (теплицы, навесы и т. п.).
Если не зарегистрировать объект в Росреестре, ФНС будет в праве самостоятельно оценить объект и оштрафовать за уклонение от регистрации.
Право на льготы при уплате налога предоставят ветеранам и некоторым другим категориям. Налог не будет взиматься, если на участке имеется только одна постройка площадью не более 50 кв. м.
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