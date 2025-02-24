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Posted 24 февраля, 05:45

Published 24 февраля, 05:45

Modified 24 февраля, 06:08

Updated 24 февраля, 06:08

Хозяйственные постройки будут облагаться налогом

Жителей Новосибирска обяжут платить налог на бани и сараи с 1 марта

24 февраля 2025, 05:45
Фото: 1MI. Хозяйственные постройки будут облагаться налогом
С 1 марта 2025 года владельцы участков будут обязаны зарегистрировать все хозяйственные постройки.

Налогом будут облагаться хозяйственные постройки с фундаментом (бани, сараи, погреба и т. д.), сообщает «Российская газета». Величина налога будет рассчитываться исходя из кадастровой стоимости объекта. Нововведение не затронет временные конструкции без фундамента (теплицы, навесы и т. п.).

Если не зарегистрировать объект в Росреестре, ФНС будет в праве самостоятельно оценить объект и оштрафовать за уклонение от регистрации.

Право на льготы при уплате налога предоставят ветеранам и некоторым другим категориям. Налог не будет взиматься, если на участке имеется только одна постройка площадью не более 50 кв. м.

Ранее стало известно, кто может претендовать на повышенные пособия с марта 2025.

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