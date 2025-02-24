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Posted 24 февраля, 04:40

Published 24 февраля, 04:40

Modified 24 февраля, 04:42

Updated 24 февраля, 04:42

Если вода окрасится в зеленый цвет, то теплосетям нужен ремонт

Жителей Новосибирска предупредили о зеленой воде из-под крана

24 февраля 2025, 04:40
Фото: 1MI. Если вода окрасится в зеленый цвет, то теплосетям нужен ремонт
В городе начались испытания тепловых сетей на возможные утечки, сообщили в компании СГК.

В понедельник, 24 февраля, «Сибирская генерирующая компания» начала испытания тепловых сетей на целостность труб. Для этого в контур ы теплоснабжения добавили краситель под названием уранин. Это хорошо растворимая натриевая соль флуоресцеина, которая придает воде светло-зеленый оттенок. Состав безопасен для человека и давно используется энергетиками для проведения испытаний на целостность трубопроводов в других городах.

При наличии даже небольших дефектов в отопительной системе окрашенная вода может попасть в систему горячего водоснабжения жилых домов. В СГК призывают не пугаться, а сразу сообщать о зеленой воде из-под крана диспетчеру теплосетевой организации или в свою управляющую компанию. Энергетики обещают, что дефекты будут оперативно устранены.

Сейчас испытания с использованием уранина проходят в зоне ТЭЦ-5, затем они начнутся в зоне обслуживания ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3.

Ранее СГК по требованию прокуратуры была оштрафована из-за крупной аварии на старте отопительного сезона.

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#Новосибирск#Горячая вода#Испытания#Теплосети#СГК
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