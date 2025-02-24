Жителей Новосибирска предупредили о зеленой воде из-под крана

В понедельник, 24 февраля, «Сибирская генерирующая компания» начала испытания тепловых сетей на целостность труб. Для этого в контур ы теплоснабжения добавили краситель под названием уранин. Это хорошо растворимая натриевая соль флуоресцеина, которая придает воде светло-зеленый оттенок. Состав безопасен для человека и давно используется энергетиками для проведения испытаний на целостность трубопроводов в других городах.