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Posted 24 февраля, 05:36

Published 24 февраля, 05:36

Modified 24 февраля, 05:38

Updated 24 февраля, 05:38

Россияне смогут обезопасить себя от мошенников

Жители Новосибирска смогут установить самозапрет на оформление кредитов

24 февраля 2025, 05:36
Фото: 1MI. Россияне смогут обезопасить себя от мошенников
С 1 марта 2025 года россияне смогут дополнительно обезопасить себя от мошенников, которые могут попытаться оформить интернет-займ.

Согласно изменениям в ФЗ, теперь можно запретить оформление кредита со своего аккаунта Госуслуг.

Перед оформлением кредита, организации будут обязаны проверить наличие самозапрета и отказать в случае его наличия. Однако есть исключения: запрет не распространяется на автокредит и образовательный кредит.

Установить самозапрет можно будет с 1 марта с помощью заявления на Госуслугах. Снять его можно в любой момент.

Ранее новосибирцев предупредили о том, как не стать жертвой новой мошеннической схемы.

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#София Самарина#Экономика#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Россия#Мошенничество#Сибирь#Мошенники
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