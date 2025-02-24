Жители Новосибирска смогут установить самозапрет на оформление кредитов

Posted 24 февраля, 05:36
Published 24 февраля, 05:36
Modified 24 февраля, 05:38
Updated 24 февраля, 05:38
Согласно изменениям в ФЗ, теперь можно запретить оформление кредита со своего аккаунта Госуслуг.
Перед оформлением кредита, организации будут обязаны проверить наличие самозапрета и отказать в случае его наличия. Однако есть исключения: запрет не распространяется на автокредит и образовательный кредит.
Установить самозапрет можно будет с 1 марта с помощью заявления на Госуслугах. Снять его можно в любой момент.
Ранее новосибирцев предупредили о том, как не стать жертвой новой мошеннической схемы.