Авиакомпания S7 снова задерживает рейсы: отменен полет до Новосибирска

Хотя пассажиры получили уведомления и были перенаправлены, данное событие стало лишь одним из множества инцидентов, связанных с авиакомпанией S7 в последние недели. 25 февраля, утром, туман нарушил расписание, и восемь рейсов не смогли прибыть вовремя в Новосибирск. Среди них самолеты, прибывающие из Хабаровска, Магадана, Санкт-Петербурга, Сочи и других городов. Из-за плохих метеоусловий, кроме задержек, два рейса были отменены, а причину таких нарушений расписания официально не назвали. Пассажиры продолжили ждать свои рейсы, несмотря на затянувшееся ожидание.