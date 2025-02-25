Авиакомпания S7 снова задерживает рейсы: отменен полет до Новосибирска

Posted 25 февраля, 11:08
Published 25 февраля, 11:08
Modified 25 февраля, 11:10
Updated 25 февраля, 11:10
Авиакомпания S7 продолжает вызывать внимание пассажиров своим нестабильным расписанием. На этот раз инцидент коснулся рейса S7-5018, который должен был вылететь из Екатеринбурга в Новосибирск 24 февраля 2025 года. Согласно информации, предоставленной Уральской транспортной прокуратурой, вылет был отменен, и 78 пассажиров были уведомлены о новом времени вылета — 21:15, на другом самолёте.
Хотя пассажиры получили уведомления и были перенаправлены, данное событие стало лишь одним из множества инцидентов, связанных с авиакомпанией S7 в последние недели. 25 февраля, утром, туман нарушил расписание, и восемь рейсов не смогли прибыть вовремя в Новосибирск. Среди них самолеты, прибывающие из Хабаровска, Магадана, Санкт-Петербурга, Сочи и других городов. Из-за плохих метеоусловий, кроме задержек, два рейса были отменены, а причину таких нарушений расписания официально не назвали. Пассажиры продолжили ждать свои рейсы, несмотря на затянувшееся ожидание.
В начале февраля и в середине месяца Новосибирск уже сталкивался с массовыми задержками рейсов, где причиной также стали также сложные погодные условия. В начале месяца рейс из Новосибирска в Сочи был экстренно прерван на взлетной полосе из-за технической неисправности.