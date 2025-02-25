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Posted 25 февраля, 11:08

Published 25 февраля, 11:08

Modified 25 февраля, 11:10

Updated 25 февраля, 11:10

Самолет S7

Авиакомпания S7 снова задерживает рейсы: отменен полет до Новосибирска

25 февраля 2025, 11:08
Фото: 1MI. Самолет S7

До Новосибирска отменили рейс авиакомпании S7

Самолет авиакомпании S7 не смог долететь до Новосибирска — рейс отложили, следует из данных онлайн-табло.

Авиакомпания S7 продолжает вызывать внимание пассажиров своим нестабильным расписанием. На этот раз инцидент коснулся рейса S7-5018, который должен был вылететь из Екатеринбурга в Новосибирск 24 февраля 2025 года. Согласно информации, предоставленной Уральской транспортной прокуратурой, вылет был отменен, и 78 пассажиров были уведомлены о новом времени вылета — 21:15, на другом самолёте.

Хотя пассажиры получили уведомления и были перенаправлены, данное событие стало лишь одним из множества инцидентов, связанных с авиакомпанией S7 в последние недели. 25 февраля, утром, туман нарушил расписание, и восемь рейсов не смогли прибыть вовремя в Новосибирск. Среди них самолеты, прибывающие из Хабаровска, Магадана, Санкт-Петербурга, Сочи и других городов. Из-за плохих метеоусловий, кроме задержек, два рейса были отменены, а причину таких нарушений расписания официально не назвали. Пассажиры продолжили ждать свои рейсы, несмотря на затянувшееся ожидание.

В начале февраля и в середине месяца Новосибирск уже сталкивался с массовыми задержками рейсов, где причиной также стали также сложные погодные условия. В начале месяца рейс из Новосибирска в Сочи был экстренно прерван на взлетной полосе из-за технической неисправности.

Пассажирский самолет потерялся над Новосибирском — что произошло
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#Алина Гурицкая#Транспорт#Новосибирск#Отмена#S7#Туман#Авиакомпания#Пассажиры#Рейсы#Задержки
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