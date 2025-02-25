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Posted 25 февраля, 03:35

Published 25 февраля, 03:35

Modified 25 февраля, 03:37

Updated 25 февраля, 03:37

Сейчас для назначения пенсии необходимо подавать заявление

Да сколько можно: правила выхода на пенсию для россиян вновь меняются

25 февраля 2025, 03:35
Фото: 1MI. Сейчас для назначения пенсии необходимо подавать заявление

Жителям Новосибирска рассказали новых правилах выхода на пенсию

Государственное пособие будет начисляться без участия самого пенсионера, сообщили эксперты.

С 2026 года пенсионные выплаты по возрасту будут начисляться в проактивном режиме, без подачи заявления и дополнительных сведений в Социальный фонд.

За месяц до наступления возраста выхода на пенсию фонд будет обязан прислать будущему пенсионеру всю информацию о выплатах: предполагаемый размер пособия, состояние персонального счета, раскладку повышения выплат в случае решения отсрочить выход на пенсию.

Последний пункт эксперт считает наиболее важным — такая информация поможет принять обоснованное решение о времени выходы на пенсию с учетом финансовой выгоды от продолжения работы после достижения пенсионного возраста.

Ранее мы рассказывали о самых молодых пенсионерах в Новосибирске — им едва перевалило за 30 лет.

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