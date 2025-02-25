Да сколько можно: правила выхода на пенсию для россиян вновь меняются

Posted 25 февраля, 03:35
Published 25 февраля, 03:35
Modified 25 февраля, 03:37
Updated 25 февраля, 03:37
С 2026 года пенсионные выплаты по возрасту будут начисляться в проактивном режиме, без подачи заявления и дополнительных сведений в Социальный фонд.
За месяц до наступления возраста выхода на пенсию фонд будет обязан прислать будущему пенсионеру всю информацию о выплатах: предполагаемый размер пособия, состояние персонального счета, раскладку повышения выплат в случае решения отсрочить выход на пенсию.
Последний пункт эксперт считает наиболее важным — такая информация поможет принять обоснованное решение о времени выходы на пенсию с учетом финансовой выгоды от продолжения работы после достижения пенсионного возраста.
Ранее мы рассказывали о самых молодых пенсионерах в Новосибирске — им едва перевалило за 30 лет.