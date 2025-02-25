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Posted 25 февраля, 05:27

Published 25 февраля, 05:27

Modified 25 февраля, 05:29

Updated 25 февраля, 05:29

Когда начнутся каникулы

Даты весенний каникул — когда школьники пойдут отдыхать

25 февраля 2025, 05:27
Фото: 1MI. Когда начнутся каникулы

В Новосибирской области стали известны даты весенних каникул

В Новосибирской области определили даты весенних каникул: об этом рассказала мэрия.

Перед финальной четвертью школьники из Новосибирской области выйдут на каникулы. Начнутся они с приходом весны — с 24 марта. Продлятся они более недели, до 31 марта. На уроки дети выйдут с 1 апреля, во вторник.

Для тех, кто учится по триместровой системе, каникулы начнутся чуть позже — с 7 по 13 апреля. К занятиям дети приступят с 14 числа, в понедельник.

Летние каникулы стартуют 23 мая для школ с пятидневной учебной неделей и 24 мая — для шестидневной. При этом внеклассные мероприятия могут продолжаться до 30 мая. Тем временем в новосибирском лицее-интернате отравились дети.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Школа#Школьники#Каникулы
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