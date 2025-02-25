Даты весенний каникул — когда школьники пойдут отдыхать

Posted 25 февраля, 05:27
Published 25 февраля, 05:27
Modified 25 февраля, 05:29
Updated 25 февраля, 05:29
Перед финальной четвертью школьники из Новосибирской области выйдут на каникулы. Начнутся они с приходом весны — с 24 марта. Продлятся они более недели, до 31 марта. На уроки дети выйдут с 1 апреля, во вторник.
Для тех, кто учится по триместровой системе, каникулы начнутся чуть позже — с 7 по 13 апреля. К занятиям дети приступят с 14 числа, в понедельник.
Летние каникулы стартуют 23 мая для школ с пятидневной учебной неделей и 24 мая — для шестидневной. При этом внеклассные мероприятия могут продолжаться до 30 мая. Тем временем в новосибирском лицее-интернате отравились дети.