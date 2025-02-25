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Posted 25 февраля, 07:09

Published 25 февраля, 07:09

Modified 25 февраля, 07:37

Updated 25 февраля, 07:37

Виктор Буланкин в суде

Экс-замминистра культуры Новосибирской области проработал в новой должности 20 минут

25 февраля 2025, 07:09
Фото: Судебный департамент Новосибирской области. Виктор Буланкин в суде

В Новосибирске бывший замминистра проработал в новой должности 20 минут

Виктор Буланкин, ранее занимавший пост замглавы Минкульта региона и осужденный за растрату, пробыл в своей должности меньше получаса. Несмотря на решение суда о восстановлении его в качестве директора «Центра креативных индустрий» (ЦКИ), уже в тот же день он был вновь уволен.

24 февраля, ровно в 9:00 утра, Буланкин вернулся к исполнению своих обязанностей. Однако спустя всего 20 минут секретарь Минкульта связалась с ним и пригласила на беседу с врио главы ведомства. Итог встречи оказался предсказуемым: сразу же был подписан приказ об увольнении по инициативе работодателя, сообщает «Прецедент».

Три года назад Виктор Буланкин был вынужден покинуть пост руководителя ЦКИ из-за уголовного дела, возбужденного по статье о мошенничестве, позднее переквалифицированного в растрату. По материалам следствия, он издал распоряжение о выплате премий сотрудникам, а затем якобы убедил их передать эти деньги на организацию фестиваля «Обское кольцо». По версии следствия, в итоге средства были присвоены.

Первоначально ущерб оценивался в 100 000 рублей, однако позднее сумма была снижена до 55 000. Суд обязал Буланкина выплатить штраф в размере 150 000 рублей, а также постановил немедленно восстановить его в прежней должности. Несмотря на это, после краткосрочного возвращения в ЦКИ он вновь остался без работы.

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#Алина Гурицкая#Культура#Общество#Новосибирская область#Суд#Мошенничество#Увольнение#Министерство культуры#Растрата
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