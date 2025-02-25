Экс-замминистра культуры Новосибирской области проработал в новой должности 20 минут

Posted 25 февраля, 07:09
Published 25 февраля, 07:09
Modified 25 февраля, 07:37
Updated 25 февраля, 07:37
24 февраля, ровно в 9:00 утра, Буланкин вернулся к исполнению своих обязанностей. Однако спустя всего 20 минут секретарь Минкульта связалась с ним и пригласила на беседу с врио главы ведомства. Итог встречи оказался предсказуемым: сразу же был подписан приказ об увольнении по инициативе работодателя, сообщает «Прецедент».
Три года назад Виктор Буланкин был вынужден покинуть пост руководителя ЦКИ из-за уголовного дела, возбужденного по статье о мошенничестве, позднее переквалифицированного в растрату. По материалам следствия, он издал распоряжение о выплате премий сотрудникам, а затем якобы убедил их передать эти деньги на организацию фестиваля «Обское кольцо». По версии следствия, в итоге средства были присвоены.
Первоначально ущерб оценивался в 100 000 рублей, однако позднее сумма была снижена до 55 000. Суд обязал Буланкина выплатить штраф в размере 150 000 рублей, а также постановил немедленно восстановить его в прежней должности. Несмотря на это, после краткосрочного возвращения в ЦКИ он вновь остался без работы.