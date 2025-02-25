Экс-замминистра культуры Новосибирской области проработал в новой должности 20 минут

Три года назад Виктор Буланкин был вынужден покинуть пост руководителя ЦКИ из-за уголовного дела, возбужденного по статье о мошенничестве, позднее переквалифицированного в растрату. По материалам следствия, он издал распоряжение о выплате премий сотрудникам, а затем якобы убедил их передать эти деньги на организацию фестиваля «Обское кольцо». По версии следствия, в итоге средства были присвоены.