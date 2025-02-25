Индексация пенсий и запрет на кредиты: что изменится в жизни россиян с 1 марта

Вместе с тем меняется система расчёта оплаты за отопление. В тех субъектах, где платежи совершаются по факту, теперь не будет возможности перейти на равномерный платёж. Те же, кто уже оплачивает отопление равномерно, смогут продолжить эту систему или вернуться к оплате по факту, в зависимости от своих предпочтений.