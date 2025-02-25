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Posted 25 февраля, 09:01

Published 25 февраля, 09:01

Modified 25 февраля, 09:03

Updated 25 февраля, 09:03

Конституция России

Индексация пенсий и запрет на кредиты: что изменится в жизни россиян с 1 марта

25 февраля 2025, 09:01
Фото: 1MI. Конституция России

В Новосибирске с 1 марта вступают в силу новые законы

С первого дня весны в России начнет действовать ряд нововведений, которые затронут судьбы миллионов граждан, включая жителей Новосибирска. Рассказываем об основных изменениях.

1. Индексация пенсий для военнослужащих и силовиков

Военные на пенсии, а также сотрудники правоохранительных органов смогут получить индексацию своих пенсий на 9,5%. Это повышение, учитывающее реальные показатели инфляции, обеспечит им дополнительную финансовую поддержку. В среднем сумма пенсии вырастет до 43 000 рублей, при этом за первые два месяца года будет произведена выплата с учётом корректировок.

2. Три года для освоения земельных участков

С начала марта владельцы земельных участков в черте городов, сел и деревень, будь то дачи или огороды, получают три года на приведение своей земли в порядок. Это нововведение избавит дачников от страха потерять свои участки из-за нецелевого использования, так как закон даёт достаточно времени для выполнения всех необходимых работ.

3. Новая система оплаты за отопление

Вместе с тем меняется система расчёта оплаты за отопление. В тех субъектах, где платежи совершаются по факту, теперь не будет возможности перейти на равномерный платёж. Те же, кто уже оплачивает отопление равномерно, смогут продолжить эту систему или вернуться к оплате по факту, в зависимости от своих предпочтений.

Квитанция ЖКХ
Квитанция ЖКХ. Фото: 1MI

4. Упрощение условий для получения ипотеки

Снижение рисков для ипотечных кредитов со стороны Центрального банка сделает покупку нового жилья более доступной. Особенно выгодные условия будут для тех, чья долговая нагрузка составляет менее 70%. Это поможет гражданам улучшить жилищные условия и сделать ипотечные кредиты более привлекательными.

5. Самозапрет на получение кредитов через портал «Госуслуги»

Жители РФ смогут установить самозапрещённость на выдачу займов. Эта функция будет доступна через портал «Госуслуги» и обеспечит защиту от мошенничества, а также позволит гражданам избежать излишних долговых обязательств.

Сайт Госуслуг
Сайт Госуслуг. Фото: 1MI

6. Обновления для бизнеса и общественного питания

С 1 марта вводятся новые обязательства для бизнес-сектора. Розничные рынки обязаны установить кассовые аппараты, а заведения общепита будут вынуждены выдавать чек до того, как посетитель совершит оплату. Также вводится запрет на продажу энергетических напитков и зажигалок несовершеннолетним.

7. Изменения в кадастровом учёте и регистрации недвижимости

Для того, чтобы зарегистрировать сделку с землёй или начать строительство, теперь необходимо будет указать точное местоположение границ участка. Также с 1 марта все вновь построенные дома обязаны будут проходить регистрацию сразу после завершения строительства.

Индексация пенсий в России 2025: как будет происходить и кого затронет
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