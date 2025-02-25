Из-за строительства четвертого моста снова перекроют дороги — куда не проехать

В городе на время будет перекрыто движение на улице Широкой в связи с проведением строительных работ, связанных с возведением четвертого моста. Ограничения вступят в силу 26 февраля и продлятся до 18 марта. Водителям придется искать альтернативные маршруты, так как проезд от Троллейной до площади Труда будет закрыт круглосуточно.