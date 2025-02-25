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Posted 25 февраля, 07:56

Published 25 февраля, 07:56

Modified 25 февраля, 07:58

Updated 25 февраля, 07:58

Четвертый мост в Новосибирске

Из-за строительства четвертого моста снова перекроют дороги — куда не проехать

25 февраля 2025, 07:56
Фото: Алина Гурицкая. atas.info. Четвертый мост в Новосибирске

В Новосибирске из-за строительства четвертого моста перекроют улицу

Из-за выполнения работ на строящейся мостовой переправе через Обь в Новосибирске намерены перекрыть подъезды к площади Труда, сообщили в мэрии города.

В городе на время будет перекрыто движение на улице Широкой в связи с проведением строительных работ, связанных с возведением четвертого моста. Ограничения вступят в силу 26 февраля и продлятся до 18 марта. Водителям придется искать альтернативные маршруты, так как проезд от Троллейной до площади Труда будет закрыт круглосуточно.

Основной причиной перекрытия стала необходимость переустройства бытовой канализации. По словам представителей группы компаний «ВИС», которая занимается строительством моста. Такой метод позволяет тщательно контролировать процесс укладки и соединения труб, что особенно важно для надежности городской инженерной системы.

Перекрытие участка может серьезно повлиять на транспортную ситуацию в районе. Особенно осложнится движение на так называемом «кольце ада», где и без того часто возникают пробки. Власти города рекомендуют автомобилистам заранее продумывать маршруты и учитывать возможные затруднения при передвижении по левой стороне Новосибирска.

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#Алина Гурицкая#Транспорт#Новосибирск#Пробки#Строительство#Канализация#Площадь Труда
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