Курс доллара рухнул: смотрим самые выгодные предложения в Новосибирске

Posted 25 февраля, 08:58
Published 25 февраля, 08:58
Modified 25 февраля, 09:00
Updated 25 февраля, 09:00
Официальный курс, установленный Центробанком на 25 февраля — 88,21 рублей за доллар. Рубль укрепляется всю последнюю неделю на фоне сообщений об улучшении отношений России и США. Психологически важная планка «90» пройдена. Как рассказывают новосибирцы, вчера и сегодня у обменных касс в банках наблюдалось оживление. Люди идут покупать наличную американскую валюту в ожидании ее подорожания.
Впрочем, в банках Новосибирска приобрести доллары по курсу менее 90 рублей практически нереально, хотя и можно. Максимальная стоимость продажи, которую корреспондент Atas.Info обнаружил в официальной банковской информации — 96,5 рублей, минимальная — 89,37. Курс покупки банками валюты колеблется в коридоре от 86,1 до 89 рублей.
Эксперты неоднозначно оценивают перспективы пары доллар/рубль. С одной стороны, приближающийся период продажи экспортной выручки увеличит количество валюты на рынке, что будет способствовать дальнейшему укреплению рубля. С другой — геополитика сейчас является определяющим фактором, а учитывая непредсказуемость Дональда Трампа, делать долгосрочные прогнозы финансисты не берутся.
Кроме того, многие экономисты подчеркивают, что крепкий рубль невыгоден с точки наполнения российского бюджета, основной источник поступлений в который — доходы от продажи нефти и газа. И при дешевеющем долларе снижаются и рублевые потоки. Предположительно, наиболее комфортный для федерального бюджета вариант — нахождение курса в районе 100 рублей.