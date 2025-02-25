Курс доллара рухнул: смотрим самые выгодные предложения в Новосибирске

Официальный курс, установленный Центробанком на 25 февраля — 88,21 рублей за доллар. Рубль укрепляется всю последнюю неделю на фоне сообщений об улучшении отношений России и США. Психологически важная планка «90» пройдена. Как рассказывают новосибирцы, вчера и сегодня у обменных касс в банках наблюдалось оживление. Люди идут покупать наличную американскую валюту в ожидании ее подорожания.