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Posted 25 февраля, 08:58

Published 25 февраля, 08:58

Modified 25 февраля, 09:00

Updated 25 февраля, 09:00

В банках отмечают повышенный спрос на валюту

Курс доллара рухнул: смотрим самые выгодные предложения в Новосибирске

25 февраля 2025, 08:58
Фото: 1MI. В банках отмечают повышенный спрос на валюту

Курс доллара упал в большинстве банков Новосибирска

Укрепление рубля продолжается уже много дней подряд, но значительного падения курса доллара ждать не стоит, считают экономисты.

Официальный курс, установленный Центробанком на 25 февраля — 88,21 рублей за доллар. Рубль укрепляется всю последнюю неделю на фоне сообщений об улучшении отношений России и США. Психологически важная планка «90» пройдена. Как рассказывают новосибирцы, вчера и сегодня у обменных касс в банках наблюдалось оживление. Люди идут покупать наличную американскую валюту в ожидании ее подорожания.

Динамика падения курса доллара за последнюю неделю
Динамика падения курса доллара за последнюю неделю. Фото: bankiros.ru

Впрочем, в банках Новосибирска приобрести доллары по курсу менее 90 рублей практически нереально, хотя и можно. Максимальная стоимость продажи, которую корреспондент Atas.Info обнаружил в официальной банковской информации — 96,5 рублей, минимальная — 89,37. Курс покупки банками валюты колеблется в коридоре от 86,1 до 89 рублей.

Эксперты неоднозначно оценивают перспективы пары доллар/рубль. С одной стороны, приближающийся период продажи экспортной выручки увеличит количество валюты на рынке, что будет способствовать дальнейшему укреплению рубля. С другой — геополитика сейчас является определяющим фактором, а учитывая непредсказуемость Дональда Трампа, делать долгосрочные прогнозы финансисты не берутся.

Кроме того, многие экономисты подчеркивают, что крепкий рубль невыгоден с точки наполнения российского бюджета, основной источник поступлений в который — доходы от продажи нефти и газа. И при дешевеющем долларе снижаются и рублевые потоки. Предположительно, наиболее комфортный для федерального бюджета вариант — нахождение курса в районе 100 рублей.

Что и насколько подорожало в Новосибирской области с ростом инфляции
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