Кузбасские горнолыжники потерялись в курортном лесу

Posted 25 февраля, 06:10
Published 25 февраля, 06:10
Modified 25 февраля, 06:10
Updated 25 февраля, 06:10
По словам спасателей, диспетчеру поисково-спасательной службы поступил звонок о том, что два туриста, катаясь на г. Асыр в районе сектора Е, заблудились.
Через некоторое время спасатели Таштагольского поискового аварийно-спасательного отряда прибыли на место происшествия, провели поиски и нашли пострадавших. Они вывели молодых людей и доставили до трассы сектора А. От медицинской помощи пострадавшие отказались, пишет sibdepo.ru.