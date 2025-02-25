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Posted 25 февраля, 06:10

Published 25 февраля, 06:10

Modified 25 февраля, 06:10

Updated 25 февраля, 06:10

Кузбасские горнолыжники потерялись в курортном лесу

25 февраля 2025, 06:10
В Шерегеше два человека заблудились во время катания на лыжах. Об этом сообщила пресс-служба ГКУ «Агентство по защите населения и территории Кузбасса».

По словам спасателей, диспетчеру поисково-спасательной службы поступил звонок о том, что два туриста, катаясь на г. Асыр в районе сектора Е, заблудились.

Через некоторое время спасатели Таштагольского поискового аварийно-спасательного отряда прибыли на место происшествия, провели поиски и нашли пострадавших. Они вывели молодых людей и доставили до трассы сектора А. От медицинской помощи пострадавшие отказались, пишет sibdepo.ru.

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