Масленица 2025 в Новосибирске: полный гид по празднованию весны

Posted 25 февраля, 13:02
Published 25 февраля, 13:02
Modified 25 февраля, 13:04
Updated 25 февраля, 13:04
Масленица — это один из самых ярких и долгожданных праздников в России, объединяющий традиции древних славян и современные народные обряды. В Новосибирске праздничная неделя 2025 года обещает стать настоящим фейерверком культурных и развлекательных мероприятий, где каждый сможет найти занятие по душе.
Масленица — праздник, уходящий корнями в языческие времена, изначально отмечавшийся как праздник встречи весны и прощания с зимой. Со временем, с принятием христианства, праздник получил новый смысл — последняя возможность насладиться богатыми блюдами перед началом Великого поста. Блины, символизирующие солнце, стали центральным элементом этого праздника, а веселые гуляния, песни и обряды сплотили поколения верующих, сохраняя богатое культурное наследие.
Праздничная программа Масленицы в Новосибирске организована с участием городских парков, культурно-досуговых учреждений и библиотек. В течение семидневной масленичной недели запланировано более 500 мероприятий, которые охватывают как традиционные обряды, так и современные развлекательные программы.
26 февраля, 14:00 — выставка декоративно-прикладного искусства «Широкая Масленица»
Место проведения: ДДК им. Д. Н. Пичугина, ул. Б. Хмельницкого, 64.
Выставка демонстрирует работы местных мастеров, вдохновленные традициями Масленицы, и станет отличным поводом познакомиться с народным искусством.
27 февраля, 12:00 — праздничные программы в библиотеках
Праздничная программа «Масленица идет — блин да мед несет!»
— Библиотека им. Н. Г. Гарина-Михайловского, ул. Кирова, 321.
Фольклорный праздник «Познакомься с Масленицей»
— Библиотека им. В. П. Чкалова, ул. Чкалова, 72.
Эти мероприятия позволят узнать больше о традиционных обычаях и истории праздника, а также насладиться выступлениями артистов.
28 февраля, 15:00 — мастер-класс по изготовлению народной куклы «Масленица»
— Библиотека им. Г. М. Пушкарева, ул. Звездная, 3.
В рамках мастер-класса участники смогут создать собственную куклу, что станет памятным сувениром и символом праздника. Вход: По билетам.
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