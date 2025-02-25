Масленица 2025 в Новосибирске: полный гид по празднованию весны

Масленица — это один из самых ярких и долгожданных праздников в России, объединяющий традиции древних славян и современные народные обряды. В Новосибирске праздничная неделя 2025 года обещает стать настоящим фейерверком культурных и развлекательных мероприятий, где каждый сможет найти занятие по душе.