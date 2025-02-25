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Posted 25 февраля, 13:02

Published 25 февраля, 13:02

Modified 25 февраля, 13:04

Updated 25 февраля, 13:04

Блины на Масленицу

Масленица 2025 в Новосибирске: полный гид по празднованию весны

25 февраля 2025, 13:02
Фото: Алина Гурицкая. atas.info. Блины на Масленицу

В Новосибирске опубликовали программу на Масленицу в 2025 году

В Новосибирске уже начали отмечать масленичную неделю. Atas.Info рассказал, как весело отметить праздник весны.

Масленица — это один из самых ярких и долгожданных праздников в России, объединяющий традиции древних славян и современные народные обряды. В Новосибирске праздничная неделя 2025 года обещает стать настоящим фейерверком культурных и развлекательных мероприятий, где каждый сможет найти занятие по душе.

История и значение Масленицы

Масленица — праздник, уходящий корнями в языческие времена, изначально отмечавшийся как праздник встречи весны и прощания с зимой. Со временем, с принятием христианства, праздник получил новый смысл — последняя возможность насладиться богатыми блюдами перед началом Великого поста. Блины, символизирующие солнце, стали центральным элементом этого праздника, а веселые гуляния, песни и обряды сплотили поколения верующих, сохраняя богатое культурное наследие.

Чучело на Масленицу
Чучело на Масленицу. Фото: Иван Колодеев. atas.info

Основные события Масленицы 2025 в Новосибирске

Праздничная программа Масленицы в Новосибирске организована с участием городских парков, культурно-досуговых учреждений и библиотек. В течение семидневной масленичной недели запланировано более 500 мероприятий, которые охватывают как традиционные обряды, так и современные развлекательные программы.

Масленичная неделя в Новосибирске

26 февраля, 14:00 — выставка декоративно-прикладного искусства «Широкая Масленица»

Место проведения: ДДК им. Д. Н. Пичугина, ул. Б. Хмельницкого, 64.

Выставка демонстрирует работы местных мастеров, вдохновленные традициями Масленицы, и станет отличным поводом познакомиться с народным искусством.

Народные гуляния
Народные гуляния. Фото: Иван Колодеев. atas.info

27 февраля, 12:00 — праздничные программы в библиотеках

Праздничная программа «Масленица идет — блин да мед несет!»

— Библиотека им. Н. Г. Гарина-Михайловского, ул. Кирова, 321.

Фольклорный праздник «Познакомься с Масленицей»

— Библиотека им. В. П. Чкалова, ул. Чкалова, 72.

Эти мероприятия позволят узнать больше о традиционных обычаях и истории праздника, а также насладиться выступлениями артистов.

28 февраля, 15:00 — мастер-класс по изготовлению народной куклы «Масленица»

— Библиотека им. Г. М. Пушкарева, ул. Звездная, 3.

В рамках мастер-класса участники смогут создать собственную куклу, что станет памятным сувениром и символом праздника. Вход: По билетам.

Народные гуляния
Народные гуляния. Фото: Иван Колодеев. atas.info

Выходные на Масленицу в Новосибирске

1 марта

  • Народные гуляния «Широкая Масленица»
    — ДК им. М. Горького, ул. Б. Хмельницкого, 40, начало в 12:00.
  • Интерактивная программа «Масленка по-сибирски»
    — Открытая площадка МКД, ул. Советская, 36, начало в 15:00.
    Эти мероприятия — отличная возможность для всей семьи принять участие в традиционных играх, конкурсах и развлечениях.
Народные гуляния
Народные гуляния. Фото: Иван Колодеев. atas.info

2 марта

  • Праздничная программа «Проводы зимы»
    — ДДК им. Д. Н. Пичугина, ул. Б. Хмельницкого, 70/1, начало в 11:00.
  • Народное гуляние в Новосибирском зоопарке
    В зоопарке будут организованы четыре локации: около фонтана, у белых медведей, бурых медведей и перед павильоном мелких приматов и пингвинов. Программа включает шоу с аниматорами, спортивные конкурсы, показательные кормления животных и даже файер-шоу с сожжением чучела Масленицы в 15:50.
  • Библиотечная акция «Масленичные истории»
    — Библиотека им. М. А. Светлова, ул. Маяковского, 4, начало в 12:00.
  • Масленичный разгуляй «Как по маслу!»
    — Улица ДК «Приморский», ул. Молодости, 15, начало в 12:00.
  • Народное праздничное гуляние «Эх, да Масленица!»
    — ДК «СТМ», ул. Забалуева, 47, начало в 13:00.
  • Интерактивная программа «Масленка по-сибирски»
    — Парк «Центральный», ул. Мичурина, 8, начало в 13:00.
  • Игровая программа «Весело играем — дружно зиму провожаем!»
    — ЦГДБ им. А. П. Гайдара на площадке Парка им. С. М. Кирова, ул. Станиславского, 1А, начало в 14:00.
  • Концертный цикл «С Масленицей!»
    — Множество парков Новосибирска (Центральный, Березовая роща, Сосновый бор, Заельцовский, Первомайский и другие) предоставят площадки для концертных программ и народных гуляний.
  • Праздничная программа «Масленица»
    — ТОС «Учительский», ул. Мопра, 39, начало в 14:00.
Ажурные, необычные и как в ресторане: как приготовить блины к Масленице
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