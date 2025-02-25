Настоящий кошмар для метеозависимых: магнитные бури обрушатся на Новосибирск в марте

Магнитные бури представляют собой временные нарушения в магнитном поле Земли, вызванные вспышками на Солнце и массивными выбросами заряженной плазмы, известными как корональные масс-выбросы. Эти явления могут продолжаться от нескольких часов до нескольких суток, временно изменяя устойчивое состояние магнитного поля планеты. В периоды высокой солнечной активности подобные возмущения способны приводить к сбоям в работе навигационных систем, радиосвязи и даже электросетей, а также влиять на биоритмы и эмоциональное состояние человека.