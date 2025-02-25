Настоящий кошмар для метеозависимых: магнитные бури обрушатся на Новосибирск в марте

Posted 25 февраля, 12:13
Published 25 февраля, 12:13
Modified 25 февраля, 12:15
Updated 25 февраля, 12:15
Магнитные бури представляют собой временные нарушения в магнитном поле Земли, вызванные вспышками на Солнце и массивными выбросами заряженной плазмы, известными как корональные масс-выбросы. Эти явления могут продолжаться от нескольких часов до нескольких суток, временно изменяя устойчивое состояние магнитного поля планеты. В периоды высокой солнечной активности подобные возмущения способны приводить к сбоям в работе навигационных систем, радиосвязи и даже электросетей, а также влиять на биоритмы и эмоциональное состояние человека.
Специалисты используют показатели Kp и G для определения силы магнитных бурь. Ниже приведена классификация по степени влияния:
G1 (Kp 3–4): Незначительные возмущения.
G2 (Kp 5–6): Умеренные возмущения.
G3 (Kp 7–8): Сильные геомагнитные штормы.
G4 (Kp 9): Тяжелые штормы.
G5 (Kp 10): Экстремальные бурные явления.
Предварительные данные указывают на то, что март 2025 года станет месяцем с переменным уровнем геомагнитной активности. Хотя основная часть месяца будет проходить в спокойном режиме, ожидаются периоды возмущенной магнитосферы в начале и в конце месяца.
Ниже приведена таблица с предполагаемыми показателями геомагнитного возмущения (Kp-индекс) на март 2025 года:
|Период
|Прогнозируемый уровень Kp
|Описание состояния магнитного поля
|1–2 марта
|5
|Умеренный шторм — значительные возмущения
|3–5 марта
|3–4
|Легкие возмущения, незначительное возбуждение
|6–7 марта
|2–3
|Стабильное, спокойное магнитное поле
|8–9 марта
|3–4
|Небольшая активация магнитосферы
|10–26 марта
|2–3
|Преимущественно спокойный период
|27–28 марта
|3
|Незначительное возбуждение магнитного поля
|29–31 марта
|3
|Стабильное состояние без серьезных нарушений
Эта схема демонстрирует, что наиболее неблагоприятными днями будут первые два дня месяца и период с 8 по 9 марта, а также немного повышенная активность в конце месяца.
Многие исследования показывают, что магнитные бури могут сказываться на работе организма, особенно у людей с повышенной чувствительностью к изменениям космической погоды. В такие периоды возможны следующие симптомы:
Реакция на магнитные бури может значительно различаться у разных людей. Практикующий психолог Станислав Прокофьев отмечает, что некоторые люди практически не замечают изменений, в то время как метеозависимые пациенты испытывают ярко выраженные симптомы, обусловленные особенностями их нервной системы и общим состоянием здоровья.
Чтобы минимизировать негативное влияние геомагнитных бурь, эксперты рекомендуют следующие меры: