atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 25 февраля, 12:13

Published 25 февраля, 12:13

Modified 25 февраля, 12:15

Updated 25 февраля, 12:15

Вспышка на Солнце

Настоящий кошмар для метеозависимых: магнитные бури обрушатся на Новосибирск в марте

25 февраля 2025, 12:13
Фото: Изображение Midjourney. Вспышка на Солнце

В Новосибирске опубликован график магнитных бурь на март

В марте 2025 года ожидается усиление геомагнитной активности, вызванное возросшей солнечной активностью.

Что такое магнитные бури?

Магнитные бури представляют собой временные нарушения в магнитном поле Земли, вызванные вспышками на Солнце и массивными выбросами заряженной плазмы, известными как корональные масс-выбросы. Эти явления могут продолжаться от нескольких часов до нескольких суток, временно изменяя устойчивое состояние магнитного поля планеты. В периоды высокой солнечной активности подобные возмущения способны приводить к сбоям в работе навигационных систем, радиосвязи и даже электросетей, а также влиять на биоритмы и эмоциональное состояние человека.

Классификация геомагнитных возмущений

Специалисты используют показатели Kp и G для определения силы магнитных бурь. Ниже приведена классификация по степени влияния:

  • G1 (Kp 3–4): Незначительные возмущения.

  • G2 (Kp 5–6): Умеренные возмущения.

  • G3 (Kp 7–8): Сильные геомагнитные штормы.

  • G4 (Kp 9): Тяжелые штормы.

  • G5 (Kp 10): Экстремальные бурные явления.

Прогноз геомагнитной активности на март 2025 года

Общая картина месяца

Предварительные данные указывают на то, что март 2025 года станет месяцем с переменным уровнем геомагнитной активности. Хотя основная часть месяца будет проходить в спокойном режиме, ожидаются периоды возмущенной магнитосферы в начале и в конце месяца.

Мощная магнитная буря обрушится на Новосибирск
Узнать подробнее

Прогноз по периодам

Ниже приведена таблица с предполагаемыми показателями геомагнитного возмущения (Kp-индекс) на март 2025 года:

Период Прогнозируемый уровень Kp Описание состояния магнитного поля
1–2 марта 5 Умеренный шторм — значительные возмущения
3–5 марта 3–4 Легкие возмущения, незначительное возбуждение
6–7 марта 2–3 Стабильное, спокойное магнитное поле
8–9 марта 3–4 Небольшая активация магнитосферы
10–26 марта 2–3 Преимущественно спокойный период
27–28 марта 3 Незначительное возбуждение магнитного поля
29–31 марта 3 Стабильное состояние без серьезных нарушений

Эта схема демонстрирует, что наиболее неблагоприятными днями будут первые два дня месяца и период с 8 по 9 марта, а также немного повышенная активность в конце месяца.

График магнитных бурь
График магнитных бурь. Фото: Лаборатория солнечной астрономии

Влияние геомагнитных возмущений на организм

Физиологические реакции

Многие исследования показывают, что магнитные бури могут сказываться на работе организма, особенно у людей с повышенной чувствительностью к изменениям космической погоды. В такие периоды возможны следующие симптомы:

  • Изменения настроения. Люди могут становиться более раздражительными, испытывать депрессию или тревогу.
  • Нарушения сна. Может наблюдаться бессонница или ухудшение качества сна, что приводит к общему чувству усталости.
  • Головные боли и мигрени. Повышенная геомагнитная активность часто вызывает головные боли.
  • Колебания артериального давления. Люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями могут отмечать резкие перепады давления.

Индивидуальные особенности

Реакция на магнитные бури может значительно различаться у разных людей. Практикующий психолог Станислав Прокофьев отмечает, что некоторые люди практически не замечают изменений, в то время как метеозависимые пациенты испытывают ярко выраженные симптомы, обусловленные особенностями их нервной системы и общим состоянием здоровья.

Головная боль
Головная боль. Фото: Изображение Midjourney

Рекомендации для метеочувствительных людей

Чтобы минимизировать негативное влияние геомагнитных бурь, эксперты рекомендуют следующие меры:

Здоровый режим дня

  • Регулярный сон. Старайтесь ложиться и вставать в одно и то же время, обеспечивая не менее восьми часов полноценного сна.
  • Сбалансированное питание. Отдавайте предпочтение свежим овощам, фруктам и белковым продуктам, избегайте переедания и вредной пищи.
  • Регулярные перерывы. При длительной умственной или физической работе делайте короткие перерывы каждые 60–90 минут.

Физическая активность и релаксация

  • Прогулки на свежем воздухе. Легкая физическая активность улучшает кровообращение и помогает справляться со стрессом.
  • Методы релаксации. Практикуйте медитацию, йогу или дыхательные упражнения для стабилизации эмоционального состояния.

Избегание негативных стимулов

  • Отказ от стимуляторов. Сведите к минимуму потребление кофеина, алкоголя, энергетических напитков и табака, так как они могут усиливать негативное воздействие геомагнитных бурь.
  • Снижение стресса. Старайтесь избегать стрессовых ситуаций и перенапряжения, которые могут усугубить состояние организма во время бурь.
Индексация пенсий и запрет на кредиты: что изменится в жизни россиян с 1 марта
Узнать подробнее
Читайте также:
Череда магнитных бурь ожидает Новосибирскую областьМощная магнитная буря накроет Новосибирск 1 февраляМощная магнитная буря уже накрыла Новосибирск — чего ожидать
#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирск#Россия#Рекомендации#Магнитные бури#Солнце#Метеозависимость#Геомагнитная активность
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 (905) 192-29-13, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика