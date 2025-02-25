Около 1000 кандидатов посетили специализированную ярмарку вакансий для участников СВО

Posted 25 февраля, 09:12
Published 25 февраля, 09:12
Modified 25 февраля, 09:14
Updated 25 февраля, 09:14
Для участников специальной военной операции свои предложения трудоустройства презентовали 134 работодателя. Более 2100 вакансий с заработной платой до 120 тысяч рублей представили предприятия региона.
Учитывая профессиональный опыт и имеющиеся навыки участников СВО, особое внимание было уделено кадровым предложениям от силовых структур, включая учреждения МВД и МЧС России, войск национальной гвардии, Федеральной службы исполнения наказаний, Федеральной службы судебных приставов.
Специалисты центров занятости населения рассказали о мерах государственной поддержки в сфере занятости населения, провели индивидуальные консультации по заключению социального контракта, помогая участникам выбрать наиболее подходящие вакансии, составить резюме. Активное участие в ярмарке приняли социальные координаторы филиала фонда «Защитники Отечества» по Новосибирской области.
Общее количество участников ярмарки вакансий составило порядка тысячи человек. Уже в день проведения мероприятия предложения о трудоустройстве получили 13 жителей региона, более 200 человек были приглашены на повторное собеседование.