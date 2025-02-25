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Posted 25 февраля, 09:12

Published 25 февраля, 09:12

Modified 25 февраля, 09:14

Updated 25 февраля, 09:14

На ярмарке предлагались вакансии с зарплатой до 120 тысяч рублей.

Около 1000 кандидатов посетили специализированную ярмарку вакансий для участников СВО

25 февраля 2025, 09:12
Фото: nso.ru. На ярмарке предлагались вакансии с зарплатой до 120 тысяч рублей.
Приуроченная к Дню Защитника Отечества специализированная ярмарка вакансий прошла на 32 локациях муниципальных образований Новосибирской области, сообщили в региональном министерстве труда и соцразвития.

Для участников специальной военной операции свои предложения трудоустройства презентовали 134 работодателя. Более 2100 вакансий с заработной платой до 120 тысяч рублей представили предприятия региона.

Учитывая профессиональный опыт и имеющиеся навыки участников СВО, особое внимание было уделено кадровым предложениям от силовых структур, включая учреждения МВД и МЧС России, войск национальной гвардии, Федеральной службы исполнения наказаний, Федеральной службы судебных приставов.

Специалисты центров занятости населения рассказали о мерах государственной поддержки в сфере занятости населения, провели индивидуальные консультации по заключению социального контракта, помогая участникам выбрать наиболее подходящие вакансии, составить резюме. Активное участие в ярмарке приняли социальные координаторы филиала фонда «Защитники Отечества» по Новосибирской области.

Общее количество участников ярмарки вакансий составило порядка тысячи человек. Уже в день проведения мероприятия предложения о трудоустройстве получили 13 жителей региона, более 200 человек были приглашены на повторное собеседование.

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#Новосибирск#Новосибирская область#Вакансии#Ярмарка#Участники СВО#Трудоустройство
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