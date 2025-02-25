Пенсионекра с 67 кошками несколько лет кошмарила соседей в Новосибирске

Вся ситуация началась с того, что в одной из квартир на 36 квадратных метрах женщина держала внушительное количество домашних животных, что приводило к невыносимым условиям для соседей. Едкий запах распространялся по всему подъезду и проникал в квартиры соседей. Многие жаловались на ухудшение здоровья: аллергии, конъюнктивит и другие проблемы с дыханием стали повседневной реальностью для жителей верхних этажей. Постоянное использование воздухоочистителей и средств для подавления запахов не помогало справиться с этим кошмаром.