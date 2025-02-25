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Posted 25 февраля, 11:18

Published 25 февраля, 11:18

Modified 25 февраля, 11:18

Updated 25 февраля, 11:18

Кошки в квартире

Пенсионекра с 67 кошками несколько лет кошмарила соседей в Новосибирске

25 февраля 2025, 11:18
Фото: Народный фронт. Кошки в квартире

В Новосибирске хозяйка вывезла 67 кошек из квартиры

В Новосибирске активисты добились того, чтобы местная жительница избавилась от 67 кошек, которые отравляли жизнь соседям.

Невероятная история разгорелась в однокомнатной квартире по улице Высоцкого в Новосибирске, где женщина проживала вместе с 67 кошками. Проблема, которая годами отравляла жизнь соседям, решилась благодаря усилиям местных жителей и активистов.

Вся ситуация началась с того, что в одной из квартир на 36 квадратных метрах женщина держала внушительное количество домашних животных, что приводило к невыносимым условиям для соседей. Едкий запах распространялся по всему подъезду и проникал в квартиры соседей. Многие жаловались на ухудшение здоровья: аллергии, конъюнктивит и другие проблемы с дыханием стали повседневной реальностью для жителей верхних этажей. Постоянное использование воздухоочистителей и средств для подавления запахов не помогало справиться с этим кошмаром.

Фотографии квартиры
Фотографии квартиры. Фото: Народный фронт

Жители многоквартирного дома долгое время обращались в различные органы власти: администрацию района, ГЖИ, управление ветеринарии и Росприроднадзор. Все усилия оказались безрезультатными, несмотря на решение суда, которое обязало хозяйку квартиры вывезти кошек в приют и провести дезинфекцию. Суд дал женщине месяц на исполнение решения, однако срок истек, и ситуация осталась неизменной. На этом фоне судебные приставы, ссылаясь на трехлетний срок для исполнения решений, так и не приняли никаких мер.

Задача сдвинулась с мертвой точки только после того, как жители обратились на прямую линию с президентом. Ситуация получила широкий резонанс, и Народный фронт взял дело на контроль. Активисты передали все материалы в прокуратуру, что, наконец, заставило ответственные органы среагировать. Народный фронт добился того, чтобы женщина вывезла всех животных, провела санобработку и выставила квартиру на продажу.

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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирск#Животные#Прокуратура#Народный фронт#Судебные приставы#Кошки#Активизм
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