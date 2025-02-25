Первая степень опасности: в Новосибирске вновь ввели режим черного неба

Posted 25 февраля, 09:12
Published 25 февраля, 09:12
Modified 25 февраля, 09:14
Updated 25 февраля, 09:14
Ситуация с качеством воздуха в Новосибирской области продолжает оставаться неблагоприятной. Западно-Сибирский гидрометцентр сообщил, что режим НМУ или режим «черного неба», продлен до 18:00 26 февраля. Эти меры, введенные для предотвращения накопления вредных веществ в воздухе, сохраняются на фоне отсутствия ветра и морозов, которые способствуют ухудшению рассеивания загрязняющих примесей.
Режим «черного неба» — это метеорологическое явление, когда погодные условия препятствуют нормальному рассеиванию вредных веществ в атмосфере. Это ведет к накоплению загрязняющих примесей, таких как оксид углерода, сажа и другие вредные компоненты, что делает воздух небезопасным для дыхания. В Новосибирске и Искитимском районе в этот период установлен НМУ первой степени опасности, что означает, что уровень загрязнения воздуха значительно превышает норму.
Основной причиной для введения режима стали выхлопные выбросы от транспорта и использование топлива в условиях низких температур. В такие моменты машины часто прогреваются, что увеличивает концентрацию угарного газа и других опасных веществ в атмосфере. На автомобили приходится больше ½ всех выбросов в столице региона, что составляет около 250 тонн в год. В сочетании с безветренной погодой, эти выбросы не рассеиваются и остаются в атмосфере, ухудшая качество воздуха.
Жителям Новосибирска и Искитима рекомендуется ограничить время пребывания на улице и не использовать личные автомобили, чтобы снизить уровень загрязнения. Также стоит уделить внимание улучшению качества воздуха в помещениях с помощью очистителей и вентиляции. Особое внимание следует уделить детям, пожилым людям и беременным женщинам, которым рекомендуется избегать длительных прогулок на улице в период НМУ.
Кроме того, с учетом ухудшения качества воздуха, специалисты советуют ограничить физическую активность на свежем воздухе, особенно вблизи крупных автомобильных дорог и транспортных узлов.
По прогнозам синоптиков, ситуация с загрязнением воздуха может улучшиться в конце февраля, когда в регионе ожидаются осадки. Снег, который начнется выпадать во второй половине дня 26 февраля, может способствовать очищению атмосферы от накопленных загрязняющих веществ.