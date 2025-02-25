Первая степень опасности: в Новосибирске вновь ввели режим черного неба

Основной причиной для введения режима стали выхлопные выбросы от транспорта и использование топлива в условиях низких температур. В такие моменты машины часто прогреваются, что увеличивает концентрацию угарного газа и других опасных веществ в атмосфере. На автомобили приходится больше ½ всех выбросов в столице региона, что составляет около 250 тонн в год. В сочетании с безветренной погодой, эти выбросы не рассеиваются и остаются в атмосфере, ухудшая качество воздуха.