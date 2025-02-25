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Posted 25 февраля, 01:57

Published 25 февраля, 01:57

Modified 25 февраля, 01:59

Updated 25 февраля, 01:59

У малыша необычное имя

Семья из Новосибирска выбрала для малыша странное и уникальное имя

25 февраля 2025, 01:57
Фото: 1MI. У малыша необычное имя

Семья из Новосибирска назвала сына Трампом

Новосибирская семья дала новорождённому экзотическое имя в Беларуси, о чем рассказали сами сибиряки.

Живущая в пригороде Минска пара из Новосибирска — Владимир и Елена — выбрала для своего первого ребёнка нестандартное имя, вызвавшее дискуссии в соцсетях. Мальчик, появившийся на свет в феврале 2025 года, получил имя Трамп. Как пояснили «Сиб.фм» родители, решение связано не с политикой, а с желанием подчеркнуть уникальность сына.

По мнению отца ребенка Владимира, это имя многогранно и его можно трактовать через историю, лингвистику или даже поп-культуру. Сибиряки уверены, что через десятилетия оно станет настоящей редкостью. Его супруга Елена, занимающаяся оформлением цветочных композиций, поддержала выбор имени для своего сына.

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Пара переехала в Беларусь два года назад, поселившись в тихом посёлке. По их словам, переезд был продиктован поиском спокойной среды для будущей семьи. Официальное свидетельство о рождении они планируют получить после выписки из роддома — мать и малыш пока остаются под наблюдением врачей.

Эксперты отмечают, что тенденция к необычным именам набирает обороты в русскоязычном пространстве. За последние пять лет в России и Беларуси зарегистрированы имена вроде Космос, Люцифер и Авиация. Однако Трамп пока остаётся исключительным случаем.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Дети#Имена
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