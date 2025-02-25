Семья из Новосибирска выбрала для малыша странное и уникальное имя

Живущая в пригороде Минска пара из Новосибирска — Владимир и Елена — выбрала для своего первого ребёнка нестандартное имя, вызвавшее дискуссии в соцсетях. Мальчик, появившийся на свет в феврале 2025 года, получил имя Трамп. Как пояснили «Сиб.фм» родители, решение связано не с политикой, а с желанием подчеркнуть уникальность сына.