Семья из Новосибирска выбрала для малыша странное и уникальное имя

Posted 25 февраля, 01:57
Published 25 февраля, 01:57
Modified 25 февраля, 01:59
Updated 25 февраля, 01:59
Живущая в пригороде Минска пара из Новосибирска — Владимир и Елена — выбрала для своего первого ребёнка нестандартное имя, вызвавшее дискуссии в соцсетях. Мальчик, появившийся на свет в феврале 2025 года, получил имя Трамп. Как пояснили «Сиб.фм» родители, решение связано не с политикой, а с желанием подчеркнуть уникальность сына.
По мнению отца ребенка Владимира, это имя многогранно и его можно трактовать через историю, лингвистику или даже поп-культуру. Сибиряки уверены, что через десятилетия оно станет настоящей редкостью. Его супруга Елена, занимающаяся оформлением цветочных композиций, поддержала выбор имени для своего сына.
Пара переехала в Беларусь два года назад, поселившись в тихом посёлке. По их словам, переезд был продиктован поиском спокойной среды для будущей семьи. Официальное свидетельство о рождении они планируют получить после выписки из роддома — мать и малыш пока остаются под наблюдением врачей.
Эксперты отмечают, что тенденция к необычным именам набирает обороты в русскоязычном пространстве. За последние пять лет в России и Беларуси зарегистрированы имена вроде Космос, Люцифер и Авиация. Однако Трамп пока остаётся исключительным случаем.