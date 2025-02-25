Скандал с липовыми дипломами в СГУПС — что говорят в вузе

После того как ситуация вызвала широкий общественный резонанс, руководство СГУПС выступило с официальным заявлением. В университете утверждают, что ещё в 2020 году выявили случаи коррупции и передали материалы в правоохранительные органы. Вуз подчёркивает, что принципиально не допускает подобных нарушений. В результате расследования противоправная деятельность была прекращена, преподаватели, уличённые во взяточничестве, уволены, а результаты фиктивных экзаменов аннулированы.