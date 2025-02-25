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Posted 25 февраля, 11:52

Published 25 февраля, 11:52

Modified 25 февраля, 11:54

Updated 25 февраля, 11:54

Синий диплом

Скандал с липовыми дипломами в СГУПС — что говорят в вузе

25 февраля 2025, 11:52
Фото: 1MI. Синий диплом

В Новосибирске СГУПС прокомментировал ситуацию с аннулированием дипломов

Руководство СГУПС в Новосибирске ответило на скандал с липовыми дипломами, которые теперь требуют аннулировать.

В Новосибирске вспыхнул громкий скандал вокруг СГУПС. Транспортная прокуратура подала иск в суд и потребовала признать недействительными выпускные дипломы ряда студентов, которые получили их с нарушениями. Как выяснилось, несколько педагогов, которые уже не преподают, были причастны к коррупционным махинациям.

Расследование показало, что за определенную сумму денег учащиеся получали зачёты и экзаменационные отметки без реальной проверки их знаний. Более того, в некоторых случаях педагоги сами писали за них курсовые и контрольные работы! Это дало возможность студентам пройти государственную аттестацию и получить дипломы, не обладая необходимыми компетенциями.

После того как ситуация вызвала широкий общественный резонанс, руководство СГУПС выступило с официальным заявлением. В университете утверждают, что ещё в 2020 году выявили случаи коррупции и передали материалы в правоохранительные органы. Вуз подчёркивает, что принципиально не допускает подобных нарушений. В результате расследования противоправная деятельность была прекращена, преподаватели, уличённые во взяточничестве, уволены, а результаты фиктивных экзаменов аннулированы.

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#Алина Гурицкая#Общество#Образование#Новосибирск#Скандал#Прокуратура#Диплом#Коррупция#СГУПС
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