Скандал с липовыми дипломами в СГУПС — что говорят в вузе

Posted 25 февраля, 11:52
Published 25 февраля, 11:52
Modified 25 февраля, 11:54
Updated 25 февраля, 11:54
В Новосибирске вспыхнул громкий скандал вокруг СГУПС. Транспортная прокуратура подала иск в суд и потребовала признать недействительными выпускные дипломы ряда студентов, которые получили их с нарушениями. Как выяснилось, несколько педагогов, которые уже не преподают, были причастны к коррупционным махинациям.
Расследование показало, что за определенную сумму денег учащиеся получали зачёты и экзаменационные отметки без реальной проверки их знаний. Более того, в некоторых случаях педагоги сами писали за них курсовые и контрольные работы! Это дало возможность студентам пройти государственную аттестацию и получить дипломы, не обладая необходимыми компетенциями.
После того как ситуация вызвала широкий общественный резонанс, руководство СГУПС выступило с официальным заявлением. В университете утверждают, что ещё в 2020 году выявили случаи коррупции и передали материалы в правоохранительные органы. Вуз подчёркивает, что принципиально не допускает подобных нарушений. В результате расследования противоправная деятельность была прекращена, преподаватели, уличённые во взяточничестве, уволены, а результаты фиктивных экзаменов аннулированы.