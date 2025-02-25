«Скоро все встанет колом»: почему Родники и Снегири задыхаются в пробках

Posted 25 февраля, 01:54
Published 25 февраля, 01:54
Modified 25 февраля, 01:56
Updated 25 февраля, 01:56
Новосибирск, как крупнейший город Сибири, продолжает расширяться. Правда, не всегда у этого есть полодительные последствия. Активное строительство жилья в некоторых спальных микрорайонах приводит к росту населения и вводу нового жилья. При этом развитие инфраструктуры отстает от темпов застройки. Это создает многочисленные неудобства для местных жителей и ставит вопросы перед городскими властями. Разберем, что происходит в микрорайонах Родники и Снегири, где за последние годы ситуация становится хуже с каждым месяцем.
Район Родники начал застраиваться в 1980-х годах, первый дом был сдан в 1989 году. Снегири стали развиваться позже, но также в темпы массовой застройки. Сегодня это оживленные районы, состоящие как из типовых панельных домов, так и современных жилых комплексов, но транспортная инфраструктура этих микрорайонов осталась почти неизменной со времен первых проектов.
При этом Родники и Снегири привлекают доступной стоимостью жилья, что объясняет их популярность среди семей с детьми. Застройщики также активно осваивает эту территорию. Ежегодно здесь вводят несколько жилкомплексов. Сейчас в микрорайонах ведется строительство как минимум 9 новых ЖК. Застраивают площадки как крупные застройщики, так и менее крупные игроки рынка.
«Микрорайоны строились с расчетом на то, что на определенное количество жителей строилось определенное количество школ, садиков, дорог. Все, что строится сейчас вокруг, делается без плана, без социальной инфраструктуры. И улучшения я не вижу», — комментирует общественник, житель микрорайона Снегири Михаил Михайлов.
При этом только по данным на 2022 год, в районах проживали около 120 тысяч человек. По прогнозам экспертов, ежегодно оно может увеличиваться на десятки тысяч жителей.
«Микрорайоны строились с расчетом на то, что на определенное количество жителей строилось определенное количество школ, садиков, дорог. Все, что строится сейчас вокруг, делается без плана, без социальной инфраструктуры. И улучшения я не вижу», — комментирует общественник, житель микрорайона Снегири Михаил Михайлов.
Эксперт также отмечает, что пока не существует возможности регулировать действия застройщиков, которые непрерывно строят жилкомплексы. По его словам, выход стоит искать только в действиях прокуратуры, которые могут повлиять на корректировку генплана города.
Одной из самых острых проблем остается отсутствие метро в северных микрорайонах. На сегодняшний день ближайшие станции метро («Заельцовская» и «Гагаринская») расположены в нескольких километрах от Снегирей и Родников. Добраться до них можно только на наземном транспорте. И если в километрах кажется, что до станций рукой подать, то в реальности дорога до них может занимать от полутора часов, а во время час пик или осадков даже до трех.
Планы по продлению Дзержинской линии метро, которая должна соединить центр с северной частью города, обсуждаются уже несколько лет. Предлагается построить новые станции, включая одну в районе пересечения Красного проспекта с улицей Краузе. Однако ожидают реализацию этих проектов не ранее 2050 года.
«В 2025 году торги на проектирование будут объявлены, а в начале 2026 года уже можем начать непосредственно строительство. За четыре года нужно построить шесть станций. Нет ничего невозможного, но исходя из того, как долго мы раскачиваемся, думаю, в лучшем случае к 2030 году будет построено две станции», — комментирует депутат, входящий в состав рабочей группы по развитию метрополитена в облпарламенте Владимир Анисимов.
Несмотря на существующие автобусные маршруты (№13, №18, №28, №64, №97 и др.), их число и частота не соответствуют количеству жителей. Автобусы и маршрутки в часы пик переполнены, а интервалы движения часто превышают 15–20, а иногда и 40 минут, что приводит к огромным очередям на остановках.
По данным мэрии, в районах действует 13 муниципальных маршрутов общественного транспорта. Однако с учетом постоянного роста населения, вызванного строительством новых жилых комплексов, этого недостаточно, считают эксперты. Мэрия утверждает, что транспортная сеть удовлетворяет основные потребности жителей.
«Транспортное обслуживание микрорайонов обеспечивается 13 муниципальными маршрутами регулярных перевозок, что отвечает сложившемуся пассажиропотоку направления и обеспечивает связь с транспортными пересадочными узлами, крупными пассажирообразующими остановочными пунктами», — пояснили atas.info в мэрии Новосибирска.
Местные жители отмечают, что утром автобус до центра приходится высматривать по полчаса, а поздно вечером и в выходные дни его и вовсе можно не дождаться — приходится вызывать такси.
Городская электричка могла бы стать отличным решением для жителей северных районов. Однако в настоящее время этот вид транспорта недостаточно развит: в Снегирях и Родниках нет удобных остановочных пунктов, а маршруты электричек редко совпадают с реальными потребностями жителей.
«Городская электричка, которая в Новосибирске реализуется, — это громкое название. Но по сути какого-то нормального сервиса целиком нет. Потому что нормально на ней почти никуда не добраться. Также эта электричка у черта на куличиках — люди просто не будут этим пользоваться. Опять же надо понимать, что это сервис. Это не электричка ради электрички. Этого понимания в руководстве до сих пор нет», — отметил блогер-урабнист, автор канала «Город для людей» Аркадий Гершман в беседе с Atas.Info.
Планы по строительству новых платформ и увеличению частоты движения электричек обсуждаются, но их реализация требует комплексного подхода, включающего улучшение транспортной доступности к платформам, а также изменения графика рейсов. На данный момент электрички ходят либо слишком рано, из-за чего местные жители приезжают на работу заранее на полтора часа, либо слишком поздно, из-за чего приходится опаздывать.
Снегири и Родники имеют ограниченное количество выездов, и буквально все из них перегружены. Основные проблемные точки включают:
Из-за постоянной застройки и увеличения количества автомобилей пробки становятся нормой для местных жителей. Если в 2021 году выезд с улицы Курчатова в утреннее время занимал 15 минут в пробке, то сейчас время в пути увеличислось до 45 минут.
Жители Снегирей и Родников отмечают, что основная проблема — это постоянные пробки на выездах из района, из-за чего тратится время в пути, автобусы перегружены, а стоимость такси подскакивает до 1000 рублей. По словам жителя Снегирей Михаила Зюкова, ситуация на дорогах с каждым годом ухудшается, и сейчас ему приходится выходит из дома в 06:30, тогда как рабочий день начинается лишь через 2,5 часа.
«Район хороший. Единственное, что раздражает, — это пробки. На выезд из района можно потратить 30–40 минут, а если случается авария, это сразу парализует движение. Ни в одном городе, где я был, не происходило такой катастрофической ситуации», — рассказал он.
Некоторые жители считают, что городской электричкой можно было бы пользоваться, но в районе просто нет удобных остановочных пунктов. Елена Колесникова объяснила, что ближайшая станция находится слишком далеко, и добраться до нее — отдельная проблема.
«Было бы здорово, если бы маршруты стали удобнее для нас. Сейчас, чтобы доехать до центра, нужно потратить уйму времени и нервов — это пройти вдоль дороги, без тротуаров, где летом пыль, а зимой сугробы», — поделилась она.
Некоторые жители признаются, что привыкли к транспортным сложностям, но все равно надеются на улучшения. Артем Черноглазов отметил, что за десять лет ситуация почти не изменилась, и большие транспортные проекты, вроде продления метро, кажутся слишком отдаленными перспективами.
«Говорят, что метро к 2050 году достроят, но это не для нас, а для наших детей. Или даже для внуков», — с иронией добавил он.
Городские власти уже разработали ряд проектов, направленных на улучшение транспортной ситуации в северных районах. Среди них:
«Нам обещали улицу Георгия Колонды продлить. Но как это теперь сделать — не представляю возможности, там выкупили участки. Про какие-то трамваи я не верю, как и в электричке. Самое основное — это метро. Но разрабатывают вету Дзержинскую, а про нас ни слуху, ни духу. Скоро все просто втанет колом», — комментирует общественник Михаил Михайлов и дополняет, что муниципалитету следовало хотя бы заняться урегулированием режима светофоров.
В горадминистрации отметили, что наиболее приоритетные сейчас проекты — продление Красного проспекта, а также масштабная реконструкция улицы Объединения на участке от улицы Окружная до железнодорожного переезда по улице Объединения.
Также в мэрии дополнили, что пока не видят проблем с количеством людей в общественном транспорте. Отметим, что местные жители регулярно жалуются на то, что в автобусах не только негде присесть, но порой даже невозможно зайти в салон.
«Наполняемость транспортных средств маршрутов наблюдается только в часы „пик“, когда определенные неудобства испытывают пассажиры практически всех видов наземного городского пассажирского транспорта, следующего по различным направлениям из любых отдаленных спальных районов. … Такая специфика работы общественного транспорта характерна для всех крупных агломерации и городов с населением свыше 1 млн. человек, к которым и относится город Новосибирск, и с расположением крупных густонаселенных спальных жилых комплексов на периферии и отдалении от центральной части города и станций метрополитена», — пояснили в мэрии Новосибирска.
Эксперты отмечают, что развитие транспортной доступности северных микрорайонов Новосибирска требует комплексного подхода. Если планы властей будут реализованы, жители Снегирей и Родников смогут ощутить значительное улучшение качества жизни. Однако многое зависит от скорости и эффективности выполнения этих проектов.