«Скоро все встанет колом»: почему Родники и Снегири задыхаются в пробках

«Городская электричка, которая в Новосибирске реализуется, — это громкое название. Но по сути какого-то нормального сервиса целиком нет. Потому что нормально на ней почти никуда не добраться. Также эта электричка у черта на куличиках — люди просто не будут этим пользоваться. Опять же надо понимать, что это сервис. Это не электричка ради электрички. Этого понимания в руководстве до сих пор нет», — отметил блогер-урабнист, автор канала «Город для людей» Аркадий Гершман в беседе с Atas.Info.