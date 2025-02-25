Смертельная расплата: замдиректора завода забил сварщика из-за гонорара

Posted 25 февраля, 11:19
Published 25 февраля, 11:19
Modified 25 февраля, 11:21
Updated 25 февраля, 11:21
27 января 2022 года в Новосибирске произошел инцидент, который привел к смерти одного из сотрудников предприятия. Заместитель директора завода Сергей Р., разочарованный тем, что сварщику было выплачено в два раза меньше согласованной суммы, решил вернуть эти деньги любым способом. Для этого он заманил сварщика на склад, где не было камер видеонаблюдения, и жестоко избил его. В ходе нападения Р. потребовал от пострадавшего расписку, подтверждающую возврат суммы, которую он сочел излишней.
Сварщик, который в итоге подписал требуемый документ, был оставлен на складе, где ему удалось самостоятельно вызвать скорую помощь. Однако травмы, полученные во время избиения, оказались смертельными: несколько дней спустя, 6 февраля 2022 года, он скончался от отека головного мозга.
После того как расследование установило, что конфликт между Р. и сварщиком начался из-за спора о размере оплаты за выполненную работу, было возбуждено уголовное дело по статье, касающейся умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть. Судебное разбирательство показало, что действия замдиректора завода стали причиной трагедии.
16 сентября 2024 года Кировский районный суд вынес приговор, осудив Сергея Р. на 10 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, ему было предписано выплатить 1,5 миллиона рублей в качестве компенсации морального ущерба сестре погибшего. Защита обвиняемого обжаловала приговор, утверждая, что решение суда несправедливо, однако апелляционный суд, рассмотрев доводы сторон, оставил решение первой инстанции без изменений, признав наказание обоснованным.