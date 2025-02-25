Смертельная расплата: замдиректора завода забил сварщика из-за гонорара

27 января 2022 года в Новосибирске произошел инцидент, который привел к смерти одного из сотрудников предприятия. Заместитель директора завода Сергей Р., разочарованный тем, что сварщику было выплачено в два раза меньше согласованной суммы, решил вернуть эти деньги любым способом. Для этого он заманил сварщика на склад, где не было камер видеонаблюдения, и жестоко избил его. В ходе нападения Р. потребовал от пострадавшего расписку, подтверждающую возврат суммы, которую он сочел излишней.