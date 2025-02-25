Стало известно, как именно замучали сектанты 10-летнюю девочку под Новосибирском

Posted 25 февраля, 03:19
Published 25 февраля, 03:19
Modified 25 февраля, 03:21
Updated 25 февраля, 03:21
Согласно материалам экспертизы, которые приобщены к уголовному делу о гибели ребенка, семейная пара, с которой оставалась девочка во время отъезда матери, поила ее огромным количеством воды. При этом девочке практически не давали есть. Официально причиной смерти названа «водная интоксикация».
Одно из предположений следствия сводится к тому, что такое отношение являлось частью какого-то ритуала. Соседи называли пару, которой мать оставила ребенка, сектантами. Это предположение основано на странной одежде, никаких убедительных доказательств не существует.
Девочка скончалась летом прошлого года в больнице, перед госпитализацией ее тошнило. Мать ребенка избежала уголовного преследования, а вот паре, которой женщина доверила приглядывать за школьницей во время своего отъезда, грозят длительные сроки, пишет КП-Новосибирск.