Стало известно, как именно замучали сектанты 10-летнюю девочку под Новосибирском

Согласно материалам экспертизы, которые приобщены к уголовному делу о гибели ребенка, семейная пара, с которой оставалась девочка во время отъезда матери, поила ее огромным количеством воды. При этом девочке практически не давали есть. Официально причиной смерти названа «водная интоксикация».